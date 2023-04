Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La nota Pop Artist Italiana Francesca Falli, di fama internazionale, sarà protagonista al Salone del Mobile di Milano presso la Galleria San Babila dal 17 al 23 aprile 2023.

Il progetto, una costola di Moda D’Autore, mira a valorizzare il rapporto Arte e Moda, Arte e Cinema, Arte e Architettura, e trova la sua naturale estensione negli spazi della Galleria San Babila in occasione del Salone del Mobile di Milano dove l’arte, la cultura, la comunicazione, gli eventi trovano la loro sede naturale.

FRANCESCA FALLI presenterà il suo nuovo lavoro artistico nell’ambito della DesignArt dedicato al suo stile della POLLARTE. Esporrà un’opera dal titolo “OPPOP” e presenterà il suo oggetto di design “Vaso da single” con il disegno ripreso dalla sua opera esposta insieme al vaso alla Galleria San Babila.

Francesca Falli ha studiato Decorazione Pittorica presso l’Istituto Statale d’Arte, Grafica pubblicitaria e editoriale presso l’Istituto Europeo di Design e Pittura presso l’Accademia di Belle Arti. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in Italia e in tutto il mondo. Ha esposto i suoi “Pollage” nella sezione grandi Gallerie nelle principali Fiere di arte contemporanea italiana accanto alle opere Warhol, Festa, Angeli e Schifano. È socia del Centro Interdisciplinare di ricerca sul Paesaggio Contemporaneo. Le sue opere sono esposte in collezioni permaneti, in gallerie d’arte e musei di tutto il mondo. Ha esposto la sua Pollarte sia in Italia che all’estero. Una continua ricerca la porta alla produzione della Pollarte che sta riscuotendo interesse da parte di critici e storici e va diffondendosi nel mondo dei collezionisti.

DOVE:

GALLERIA SAN BABILA, VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE 6 MILANO

Galleria San Babila nasce dall’intuizione e dall’idea dell’imprenditore Francesco Colucci, per dare al pubblico collezionista la possibilità accedere all’acquisto delle opere dei più importanti maestri artisti contemporanei e dare allo stesso tempo visibilità a nuovi artisti emergenti, selezionati tra migliaia di giovani talenti. Galleria San Babila è l’arte di investire e il nuovo avamposto dell’arte digitale, dove Colucci ha fatto incontrare arte, Nft e intelligenza artificiale consentendo non solo di immergersi nel metaverso, ma anche di esperire concretamente le opere esposte e dove è possibile chiacchierare con la “Marilyn” di Andy Warhol, interagire con un dipinto di Edvard Munch, ascoltare cosa ha da dire un uovo di Fabergé.

QUANDO:

Dal 17 al 23 aprile 2023-04-14 dalle ore 10:00 alle ore 18:00

L’evento verrà ripreso anche sul canale YouTube di Metaword Production:

https://youtube.com/@MW-3

sfruttando le tecnologie immersive 360

Francesca Falli

ARTIST STATEMENT

«Mi chiamo Francesca Falli, sono un’artista / grafico pubblicitario. Aquilana di nascita, cittadina del mondo, sono affascinata dall’arte sotto ogni forma (pittura, scultura, fotografia, design, musica); mi piace tutto ciò che in me genera curiosità. Amo lavorare con l’arte perché riesce sempre ad emozionarmi. L’atto creativo per me ha un effetto catartico, mi rende felice, infatti quando non riesco a lavorare mi sento difettosa, irrequieta, incompiuta. Ho sempre amato l’arte, ho sempre dipinto. Ho avuto solo un periodo di pausa negli anni post terremoto 2009. Dalla pittura tradizionale, non avendo più un luogo dove dipingere, sono passata all’arte digitale creando le mie opere al computer. Dalla creazione di bassorilievi in catrame, che ho creato fino all’anno prima del sisma, sono passata a strutture creative più di carattere grafico in cui predomina l’elemento ricorrente dell’animale Pollo. Il Pollo per me rappresenta l’ingenuità dell’uomo e nello stesso tempo esso è un animale che comunica simpatia. Da qualche mese il mio lavoro artistico ha avuto un ulteriore cambiamento, un’ulteriore crescita. Finalmente il mio laboratorio artistico è stato ricostruito e sto creando le mie opere unendo le tecniche tradizionali pittoriche all’uso del computer. Arte, grafica pubblicitaria e comunicazione visiva per me hanno un rapporto molto stretto. Sono influenzata dalla corrente artistica della Pop Art, ma non lavoro serialmente con la tecnica di stampa, poiché ogni mia opera è diversa dall’altra. Mi piace creare e proporre opere uniche. Amo creare sul materiale specchiato, per rendere l’osservatore che si specchi nell’opera parte integrante della stessa opera. Oltre allo specchio mi piace sperimentare anche altre materiali, riprodurre le mie composizioni artistiche sperimentando l’arte digitale, la stampa , la pittura su diversi tipi di materiali (tela, plastica, plexiglass, legno.)» (Francesca Falli).

