Quante volte abbiamo pensato che un imprevisto capita a pennello? Passiamo la nostra vita a programmare, fare progetti e poi quando meno ce l’aspettiamo, nel momento meno opportuno: ecco che arriva un imprevisto che mette in discussione tutto ciò che avevamo costruito. Lo sanno bene Giulio Minei e Angela Andolfi, i protagonisti del nuovo romanzo scritto da Alessandro Basile, che, prende il nome di: “Gli imprevisti della vita”, per l’appunto. Sono sposati da trent’anni e dalla loro unione sono nati tre figli: Fabio, Michela e Leonardo. Il rapporto ormai, col passare del tempo ha subìto delle rotture, causate da diverse sfide che la vita gli ha posto. Sfide difficili, che entrambi le hanno gestite in maniera differente. Quando tutto sembra andare per il meglio, ecco che, la vita gli riserverà un’altra sfida ancora più difficile da superare: la prematura scomparsa del loro primogenito. Ma quando tutto sembrerà sprofondare, ecco che, per loro si abbatterà una nuova sfida. Ogni sfida è sempre peggiore della precedente. Ma Angela troverà la forza e la tenacia per affrontare tutto anche contro il parere contrastante del marito. Una soluzione forse, che, servirà per risollevare la famiglia dal grave problema lavorativo che gli è caduto all’improvviso sulle loro spalle.

“Sarebbe bastato mettere a punto una scaletta interessante, provare bene i pezzi e cominciare a cercare una serie di posti pronti a dargli la possibilità di esibirsi”.

Formato: brossura

Genere: romanzo

Anno di pubblicazione: 2023

Contatti autore:

Website/blog, http://www.alessandrobasile.net

Mail, alessandro@alessandrobasile.net