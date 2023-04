Il libro: “Inferno” di Francesco Abate | PRESENTAZIONE

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI DEL LIBRO

Nella raccolta di poesie “Inferno”, il poeta e scrittore Francesco Abate parla dei veri dannati sulla Terra.

Cioè di quelle persone la cui vita è stata resa un supplizio, che non possono trovare definizione migliore dell’Inferno.

Infernale è la vita del palestinese ridotto alla fame e bombardato a casa sua da un popolo invasore.

Lo è altrettanto quella dell’italiano perseguitato per il proprio orientamento sessuale.

Qui la poesia è uno sfogo, equivale all’urlo di rabbia e al pianto disperato che scoppiano nel cuore della notte.

Quando si è immersi nel silenzio e in intima comunicazione con la propria coscienza.

Quando l’anima è libera di esprimersi, esplode e lancia parti di sé fuori dal corpo, creando appunto la poesia.

BREVE DICHIARAZIONE DELL’AUTORE SUL LIBRO E SUL PERCHÉ LO HA SCRITTO

Da molto tempo sentivo il bisogno di comunicare attraverso la scrittura le tragedie che insanguinano il mondo e lo stato d’animo che suscitano in me.

A spianarmi la strada è stata la lettura dell’Antologia di Spoon River, il miglior esempio di poesia che racconta delle storie ed evoca in modo magistrale gli stati d’animo dei protagonisti.

Dopo aver letto il capolavoro di Edgar Lee Masters, l’impulso di scrivere una raccolta sugli orrori che patisce l’essere umano è diventato irresistibile, anche perché mi ha sempre infastidito la totale disattenzione che abbiamo nei confronti di tante tragedie – che spesso ignoriamo totalmente – e la lettura superficiale che facciamo di quelle più note.

Mi interessava che le storie venissero conosciute, oltretutto volevo che gli uomini di fede capissero una volta per tutte che non c’è bisogno di scomodare l’aldilà per trovare il regno dei dannati, che il mondo è pieno di diavoli che tormentano anime inermi senza che vi sia uno straccio di giustizia.

BIO DELL’AUTORE:

Francesco Abate (1984) è nato e vive a Salerno.

Pubblica regolarmente poesie sul blog Spillwords.

Con la poesia Dietro Quella Porta è stato finalista al Premio Città di Battipaglia 2019.

Ha pubblicato i romanzi Matrimonio e Piacere nel 2009, Il Prezzo della Vita nel 2015 e I Protettori di Libri nel 2019.

Il suo racconto La Fuga è stato pubblicato all’interno dell’antologia Ekatomère. Racconti tra Decameron e Pandemia (2020).

https://www.facebook.com/francesco.abate.7140

Il libro

Francesco Abate, “Inferno”, Edizioni Ensemble, 2023

Amazon: https://amzn.to/3mK1nXV