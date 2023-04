Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Lacche veneziane dell’apoteotico ‘700: eleganza ed insospettabile funzionalità | di Daniela Cavallini

È piacevole l’excursus storico degli oggetti laccati. Essi riscontrano grande successo tra la fine del XVII secolo, e per tutto il XVIII, in una Venezia che ne costituisce l’ambiente ideale: una città che rappresenta il centro internazionale della ricchezza e dei piaceri mondani. Grazie all’abilità di artisti ed artigiani, ben presto questo tipo di lavorazione – la laccatura – che rende gli oggetti laccati, lucidi e vivacemente policromi, diviene ambìta per l’originalità ed il “depentore” – figura dapprima snobbata – gode il suo pieno riscatto, assumendo un ruolo primario, soprattutto in quanto a lui si deve l’invenzione ed attuazione di una tecnica assimilabile a quella utilizzata in Cina e Giappone. Fu così che oltre al genere delle cineserie – tali depentori – crearono gli stili figurato e floreale, autentica espressione dell’ornamentazione veneziana dell’epoca.

Tale fu l’entusiasmo generato nella nobiltà veneziana – e non solo – che la laccatura policroma fu utilizzata per impreziosire mobili, armadi, panche, divanetti da conversazione, sedie, consolle, candelieri, soprammobili, scatole, specchi e specchiere. Stupendi esemplari si possono ammirare al Ca’ Rezzonico!

Dalla sublimità alla “prosaicità” della realtà dei nostri tempi, è indispensabile un tuffo nella funzionalità degli oggetti ed in particolare mi riferisco oltreché ai mobili, alle sopracitate scatole, di cui il mercato antiquario dispone di varie dimensioni, forme e colori, tanto da poter realizzare splendide raccolte con accostamenti armonici e scenografici. Una scatola in più, “ci sta sempre”! Per il collezionista non sono mai abbastanza… c’è e ci sarà sempre quella deliziosa scatoletta che – quella sì – completerebbe la collezione. Collezione alla quale si aggiungono molti altri oggetti realizzati con congrua pregevolezza, quali ad esempio ampi, medi o piccoli vassoi, sino ai minuscoli e deliziosi porta nei – nei, ovviamente finti – utilizzati dalle Dame del ‘700.

Poiché accomunati dalla “sindrome dell’accumulo”, penso che tutti concordiamo nell’affermare che – per quanto sia grande la nostra casa – lo spazio non basta mai e, soprattutto, i cassetti mancano sempre. È altresì da considerare che nonostante l’avvento dell’informatica, molti documenti debbono tuttora essere conservati nel formato cartaceo, imponendoci così, anno dopo anno, l’affastellamento degli stessi, aggiungendo il “dovere di archivio” al piacere di conservare i nostri ricordi, quali lettere, biglietti, ritagli di giornali, piccoli souvenir, ecc.

Talvolta necessiteremmo di un’ ulteriore cassettiera, ma, ahinoi, non di rado causerebbe distonia all’insieme del nostro arredamento. Come sopperire?

Personalmente ho trovato una soluzione – a mio avviso ricercata, elegante e funzionale – nelle succitate settecentesche scatole laccate veneziane e coevi esemplari di arte povera, realizzate in papier maché.

Abbinate ad un arredamento antico o in netto contrasto con mobili di design, collocate come singoli soprammobili o, come piace a me, disposte “a gruppi” sopra una credenza in soggiorno, su di una consolle, sul comò della camera da letto quali nobili custodi di gioielli, sul comodino per contenere lo scritto del nostro ultimo pensiero del giorno appena terminato, in bagno – deputate a scrigno contenente i nostri segreti di bellezza – (cosmetici, smalti, creme varie e profumi), sulla scrivania dello studio, oltreché in ogni spazio a scelta, uniscono al piacere di ammirare inconsuete collezioni, la funzionalità di piccoli/medi cassetti.

Certamente sono oggetti appartenenti ad un mercato di nicchia, tuttavia reperibili da Antiquari altamente specializzati in materia di arredi veneziani laccati, dell’apoteotico ‘700. Ovviamente – data la preziosità – le quotazioni degli oggetti stessi, non possono che essere elevate, ma un piccolo lusso… ce lo meritiamo!

Un abbraccio!

Daniela Cavallini