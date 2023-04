“Lucciole d’inverno di Elena Rossi” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In questi giorni Armando Curcio Editore ha pubblicato il libro “Lucciole d’inverno” scritto da Elena Rossi, con l’introduzione di Anna Fendi e le illustrazioni di Alessia Coppola. Nell’introduzione di questo libro è ribadita l’importanza della solidarietà , che nella condivisione possa diventare contagiosa e doni forza sia a chi racconta ed anche a chi ascolta. Questa è la forza per sfidare il dolore ed abbattere i muri dell’indifferenza. La scrittrice si augura che ciascuna di queste storie, considerate fiabe moderne diventino un talismano contro l’egoismo e siano fonte di sentimenti come l’amore e l’amicizia. Le lucciole d’inverno non sono insetti, infatti vivono sempre e brillano di luce propria, che è il loro sentimento. Il lettore viene accompagnato in questi racconti, che hanno un unico messaggio di essere attenti all’altro con il dono della comprensione e della condivisione, per migliorare l’esistenza del prossimo.

Anna Fusco ci racconta, che con la sua volontà e la sua tenacia riesce a realizzare traguardi impensabili. Lei diversamente abile è una cantante, una musicista, un’ attrice ed anche modella e tutto grazie alla voglia di riuscire e di dimostrare a se stessa e al mondo intero che tutti siamo uguali e che abbiamo diritto alle stesse opportunità ed è questa la sua forza. Anna fa volontariato presso Disability Pride Network, Abbatti Le Barriere, Energy Family Project APS e Raggiungere Onlus. Porta la sua esperienza, svolgendo la funzione di coach e parla con le famiglie e spiega ai bambini che bisogna accettarsi ed ai genitori che i loro figli vanno bene così come sono. Questa narrazione dona al lettore una speranza reale che innalza al livello esponenziale il senso della volontà di riuscire e di raggiungere obiettivi complicatissimi.

L’incontro con Grazia Di Michele è entusiasmante per l’importanza della musica, che può essere ascoltata, ma anche utilizzata per la cura di patologie come l’autismo ed anche per patologie delle persone anziane. Lei l’ha trasmette come musicoterapeuta. Per Grazia l’importanza dell’aiuto dell’altro è fondamentale nella sua esistenza e ci parla della sua esperienza sia con gli anziani che le persone autistiche ed anche dell’importanza del suono per i bambini nati prematuri, che vengono aiutati con l’incubatrice sonora, che riproduce i suoni sentiti nella pancia della mamma. Grazia è un artista poliedrica e molto interessante.

Conoscere Elena Tomei, significa incontrare una persona che non vuole arrendersi e grazie alla sua volontà riesce a laurearsi in lingue a recitare in teatro e diventare una trainer e durante la pandemia posta dei video su Facebook, dove spiega i passi di Easy Dance e riceve commenti offensivi e grazie alle parole della sua insegnante supera questo brutto momento con un commento pubblico invitando le persone a seguirla e solo così potranno conoscerla ed imparare a capire chi è. Elena è amata dalla sua famiglia e supportata da belle persone professionalmente molto valide.

Maria Luisa Basile ci guida nell’oncologia. Lei è un medico che si occupa delle pazienti oncologiche per il tumore al seno. Dal suo racconto emerge la sua grande passione per l’accoglienza e la cura di questa patologia con la sua grande convinzione dell’importanza della E’ per questo motivo che lei non si risparmia e combatte per avere una struttura medica, che garantisca la condizione sia preventiva che di cura. Maria Luisa racconta della sua esperienza al Centro di Palazzo Baleani ed in questa narrazione emergono i problemi, che lei incontra per raggiungere il suo obiettivo sia di medicina preventiva che di cura, senza trascurare l’impatto psicologico che deve affrontare il paziente oncologico.

Nazifa sogna di essere libera e racconta con tanto amore, quella voglia di fuggire dall’Afghanistan quando arrivano i Talebani .Suo padre consiglia ai suoi figli di studiare, perché è l’unico modo per essere felici e liberi nella vita. Nazifa racconta il suo rapporto con il burqa, che attraverso quella fessura era l’unico contatto con la gente e quel timido raggio di sole che riusciva ad infiltrarsi in quel buio pauroso. Lei paragona il burqa ad uno scudo per proteggersi dall’orrore degli uomini. Quando giungono in Pakistan, vengono accolti da un amico del padre e dopo riescono a trovare un posto per loro,le difficoltà sono davvero tante e Nazifa riuscirà a riprendere gli studi in una scuola per migranti afghani fuggiti come lei, realizzando così il suo sogno. Sempre a Quetta Nazifa avrà un incontro determinante, per continuare i suoi studi e grazie alla dottoressa Sima Samar arriverà con una borsa di studio in Italia.La grandissima gratitudine per questo importante incontro sarà determinante, per diventare una mediatrice culturale.

L’incontro con la stilista Regina S c h r e c k e r nel atelier di Firenze trasmette al lettore la sua straordinaria creatività e la sua necessità di renderlo partecipe della sua passione in tutto quello che fa. Questa sua frase è emblematica del suo modo di vivere: «Perché se la vita ti sorride», afferma radiosa «abbiamo una responsabilità nel restituire questo sorriso». Regina è impegnata in molte iniziative solidali e dalla primavera 2022, è entrata nel consiglio d’amministrazione dell’Istituto degli Innocenti a Firenze, una delle prime istituzioni a occuparsi dei bambini abbandonati e delle mamme in difficoltà. “600 anni dalla parte dei bambini” è lo slogan. Una realtà che si occupa anche delle famiglie , in particolare di molte mamme sole in difficoltà. Una meravigliosa realtà, dove ora sono ospitate anche delle mamme afghane e ucraine, verso le quali viene espressa la loro solidarietà.

Yuliya Hramyka è una pittrice originaria di Gomel in Bielorussia. Parla della sua passione artistica e delle mostre delle sue opere e così racconta che Gomel fu una delle città più colpite dalla nube radioattiva sprigionatasi a seguito del disastro di Cernobyl del 1986.Yuliya è membro di un’organizzazione ,che aiuta i rifugiati dall’Ucraina Donne for Peace. L’organizzazione è composta da diverse donne che si mobilitano per la pace. Yuliya ha realizzato un quadro intitolato Donne fo peace , che ha dedicato al sogno di pace tra Russia ed Ucraina dove ci sono tre donne, di culture diverse, di diverse nazionalità, che sono unite da un obiettivo spirituale superiore per resistere ai soprusi e alle disuguaglianze delle quali le vittime sono i soggetti più vulnerabili, come le donne e i bambini. Il suo messaggio attraverso la pittura è che chiunque tu sia, ovunque tu sia, è importante essere aperti, socializzare e fare amicizia con altre persone di culture diverse, rispettare e valorizzare le diversità.

L’ultima lucciola d’inverno è Halyna Khrstiushina che è una donna, madre ed imprenditrice ucraina che ci consegna una lettera dove racconta la sua esistenza e la sua disperazione e la sua fuga dalla guerra.E’ un percorso doloroso e colmo di tante difficoltà e si chiude con questa frase per ricordarci che siamo tutti cittadini del Mondo “In Italia, in Ucraina, in Europa e nel mondo stiamo tutti aspettando il giorno in cui la guerra finirà.”