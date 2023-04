Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Lucy Garsia & Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina in scena con lo spettacolo “Tribute to Sarah Vaughan” | Real Teatro Santa Cecilia –14 e 15 aprile ore 19.00 e 21.30

Un concerto speciale dedicato alla grande artista internazionale Sarah Vaughan è quello che sarà interpretato da Lucy Garsia all’interno della stagione concertistica Brass in Jazz, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. In scena con lo spettacolo “Tribute to Sarah Vaughan” venerdì 14 e sabato 15 aprile con doppio turno ore 19.00 e ore 21.30.

Nell’Olimpo delle grandi voci femminili che hanno illuminato la storia del jazz Sarah Vaughan occupa da sempre un posto speciale ed anche se non è stata la più acclamata, popolare e mitizzata, come ad esempio è accaduto con Ella Fitzgerald o Billie Holiday, di certo è l’unica a potersi fregiare dell’appellativo “Divina” concessole per le straordinarie risorse vocali (con un’estensione superiore a quella di molte altre blasonate colleghe) e per una tecnica che non ha paragoni per virtuosismo e spettacolarità. Vaughan è indubbiamente l’artista più completa e di più alto magistero vocale mai apparsa nel panorama jazzistico in virtù del timbro unico e affascinante, delle sofisticate articolazioni di cui è ricco il suo fraseggio, della duttilità e ricchezza armonica del suo canto e della facilità con cui riusciva a transitare con naturalezza dal grave registro baritonale a quello da soprano lirico. Per queste ragioni, un tributo a “Sassy” (il nomignolo con cui gli amici intimi ne sottolineavano affettuosamente i modi impertinenti e a volte un po’ insolenti) acquista il valore di un cimento che può essere affrontato solo da un’artista di grande spessore e temperamento come lo è Lucy Garsia, non solo perché possiede tutte le qualità tecniche ed espressive richieste da canzoni di enorme difficoltà e legate indissolubilmente all’interpretazione della “Divina” ma anche perché la jazz singer siciliana ha la virtù assai rara, come già dimostrato con gli omaggi a Whitney Houston, Ella Fitzgerald e Burt Bacharach, di sapere piegare alla propria personalità ed alla propria peculiare cifra stilistica anche i temi più impegnativi e ormai consegnati alla storia. Inoltre, il feeling ben consolidato che esiste tra la cantante e l’orchestra diretta dall’esperta bacchetta di Domenico Riina, il magnifico bouquet di capolavori selezionati e lo spessore degli arrangiamenti adottati (alcuni come trascrizioni storiche degli originali altri dovuti a Riina, a Ignazio Garsia e ad Antonino Pedone) sono promessa e garanzia di grandi emozioni.

Line Up

Sassofoni e Legni

Federico La Rosa, Orazio Maugeri, Claudio Giambruno, Francesco Marchese, Gaspare Palazzolo, Antonino Pedone.

Tromboni

Salvatore Pizzurro, Salvatore Pizzo, Salvatore Nania, Valerio Barrale.

Trombe

Silvio Barbàra, Giacomo Tantillo, Faro Riina, Pietro Pedone.

Ritmica

Riccardo Randisi piano, Giuseppe Costa basso, Paolo Vicari batteria, Sergio Munafò chitarra. Vito Vultaggio xilofono.

Archi

Girolamo Lampasona Mariangela Lampasona Filippo Mercanti Virginia Gurrera Alessandra Fenech Pippo Di Chiara Veronica Cimino Mattia Arculeo Riccardo Botta Chiara Bellavia Sara D’Amato Daniele Santamaura Giovanni Villafranca.

E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it- https://brassgroup.organizzatori.18tickets.it/film/22151 o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.brassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.

www.bluetickets.it