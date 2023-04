“Mi chiamano Cancro” | di Serena Derea Squanquerillo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Agli inizi del 2021 ho scritto un racconto inedito intitolato “Mi chiamano Cancro” che è stato pubblicato l’8 marzo sulla raccolta di autrici varie “Le Fenici, storie di donne rinate”.

Un lavoro indipendente della mia amica ed editor Daniela Deflorio, stampato da Amazon e acquistabile anche in formato ebook. L’antologia – da poco fuori stampa per obiettivo raggiunto – ha incluso nove racconti di donne comuni da tutta Italia, che hanno condiviso momenti dolorosi della loro vita, come la malattia, il lutto, la violenza, il bullismo, la maternità difficile.

L’obiettivo è stato quello di utilizzare la scrittura come forma di terapia ma anche lanciare un messaggio d’incoraggiamento e di rinascita che potesse aiutare anche altre persone. Inoltre, tutti i proventi delle numerose vendite sono stati destinati in beneficenza al centro antiviolenza E.M.M.A. Onlus di Torino per l’acquisto di mobili per le case di accoglienza.

“Mi chiamano Cancro” è il racconto della mia prima esperienza con il cancro a 32 anni nel 2012 (la seconda nel 2021).

La storia è narrata in prima persona dalla malattia che tiene un report del suo lavoro con me ed è testimone delle mie prese di coscienze e della mia rivalutazione della vita, dopo un lungo periodo di mancanza di amore nei miei confronti.

Il racconto è autobiografico ma anche biografico perché racconto un’esperienza che può riguardare anche altre persone, che ha avuto riscontri di supporto per altre persone malate, ma che è stata anche motivo di riflessione per il lettore.

La mia non è la testimonianza di una vittima, ma rappresenta uno stimolo a prendersi cura di sé e a vivere nel miglior modo possibile la propria vita. L’obiettivo è anche quello di contribuire a far superare alcuni tabù verso la malattia e l’uso stesso della parola “CANCRO”, ancora molto presente nella nostra cultura, senz’altro una parola che incute paura.

Parlarne, anzi, lasciarlo parlare come nel racconto è un’occasione per mostrare la sua esistenza, testimoniando che si può anche guarire o comunque lo si può affrontare con conoscenza e consapevolezza.

Ringrazio di cuore la psicologa e psicoterapeuta Daniela Di Renzo per avermi proposto di condividere il mio racconto sui portali “La voce dei medici” e “Cultura è salute”, rete di migliaia di medici e professionisti nel campo sanitario e del benessere che vuole partire dalla voce di chi la sanità la vive da dentro e ha voglia di raccontare i propri vissuti, con riflessioni, approfondimenti, note di costume che passino attraversano il rapporto con il paziente, il territorio, il sistema sanitario, la cultura, la formazione.

Dall’apertura del mio blog e dall’esperienza con questa raccolta ho compreso l’aspetto benefico e terapeutico della scrittura – delle varie arti – e della condivisione, che ho portato avanti fino a viverle come mezzo di crescita personale e di diffusione artistica e culturale, attraverso le attività in autonomia e in collaborazione.

Sono felice di rendere gratuitamente disponibile e scaricabile il pdf del mio racconto “Mi chiamano Cancro. Ti racconto una storia di rinascita”, con l’augurio che possa essere d’aiuto per chi sta vivendo un periodo difficile o di malattia, e per dare voce a chi non riesce ad esprimere il proprio dolore.

Qui un estratto del racconto:

“Sono arrivato il 14 gennaio del 2012 e ho saputo che era il suo trentaduesimo compleanno. L’ho vista mentre soffiava la candelina sulla sua torta preferita: una millefoglie alla crema e cioccolato. Divertita, con quel taglio di capelli corto e sbarazzino, si è fatta fotografare dal padre mentre la madre preparava i piatti per il dolce. Quasi fosse un regalo, ho scelto di rimandare di qualche giorno la mia presentazione ufficiale per permetterle di godere, serenamente, ancora per un po’, il suo anno di vita in più.

Agenda: 19 gennaio. «Che sarà mai qualche giorno di attesa? Ah! Tanto non mi scappa».

Finalmente mi sono presentato all’incontro, puntuale. Lei era dalla sua dottoressa, stesa sul lettino per i controlli ecografici periodici per verificare che andasse tutto bene, avendo subito più volte interventi chirurgici a causa della mia collega endometriosi e avendo avuto in famiglia alcuni casi di tumore al seno. Io ero proprio lì. Mi sono avvicinato all’orecchio della dottoressa e sussurrando, le ho instillato un dubbio che ovviamente avrebbe trovato fedele corrispondenza sullo schermo dell’ecografo.

«Mh, questa dottoressa è troppo prudente e scrupolosa per i miei gusti, la tira per le lunghe ma certo non mi impedirà di far conoscere la mia presenza a Serena. Daiii sono lì! Mi hai visto!»

Alla ragazza è stato richiesto di fare una mammografia di approfondimento in clinica per fugare ogni dubbio. Serena è pensierosa. Ed è il minimo, vista la situazione! Bene, forse comincia a rendersi davvero conto che qualcosa non va. È preoccupata ma cerca di non mostrarlo alla madre che l’ha accompagnata. Quanta premura!

Agenda: 21 gennaio – verifica mammografica. «Vediamo se questo medico radiologo mi lascerà lavorare e mi presenterà come si deve»…”

Scarica il pdf “Mi chiamano Cancro”:

www.dereasblog.cloud/wp-content/uploads/2022/02/Mi-chiamano-Cancro-di-Serena-Squanquerillo-dalla-raccolta-Le-Fenici.pdf

Ho il piacere di postare l’intervista sulla mia esperienza con la malattia, che mi è stata fatta dalla scrittrice, giornalista e operatrice nel campo del benessere Maria Teresa De Donato, pubblicata sul suo blog anche in inglese e tedesco:

holistic-coaching-dedonato.blogspot.com/2022/12/mi-chiamano-cancro-una-storia-di.html

Qui i link dei due portali medici:

www.lavocedeimedici.it/2021/10/04/mi-chiamano-cancro-ti-racconto-una-storia-di-rinascita-di-serena-squanquerillo

www.culturaesalute.com/news/blog/222-mi-chiamano-cancro-ti-racconto-una-storia-di-rinascita-di-serena-squanquerillo