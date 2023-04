Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Chiude i battenti Palermo Classica Winter con il suo ultimo concerto che sarà messo in scena il 16 aprile, alle ore 19:15 e avrà come protagonista la pianista cinese Zitong Wang.

Zitong ci proporrà una sonata di W.A. Mozart e di A. Scriabin e l’esecuzione dei Ventiquattro Preludi di F. Chopin. Zitong ha debuttato in recital da solista all’età di 13 anni nella Zhongshan Music Hall di Pechino. Si è esibita in luoghi come la Steinway Hall di New York, la Verizon Hall di Philadelphia, e tanti altri ancora. Tra gli altri, ha vinto il primo premio al Rosalyn Tureck International Bach Competition e al Virginia Waring International Concerto Competition. Nel 2021 ha partecipato al 18° Concorso Chopin a Varsavia.

Programma:

Piano Recital

W.A. Mozart

Sonata n. 4 in mi bemolle maggiore, K 282

L. Janáček

In the Mists

A. Scriabin

Sonata n. 3 in fa diesis minore, Op. 23

F. Chopin

Ventiquattro preludi, Op. 28

Zitong Wang, Piano

Zitong Wang Pianista

Zitong Wang viene dalla Mongolia Interna, in Cina. È entrata al Curtis Institute of Music nel 2012 dove sta ottenendo una laurea. Studia con Meng-Chieh Liu e fino a poco tempo fa Eleanor Sokoloff. Inizierà a perseguire il suo master al New England Conservatory nell’autunno 2022 sotto la guida di Dang Thai Son.

Zitong ha debuttato in recital da solista all’età di 13 anni nella Zhongshan Music Hall di Pechino. Si è esibita in luoghi come la Steinway Hall di New York, la Verizon Hall di Philadelphia, Severance Hall di Cleveland, ecc. È apparsa con la Philadelphia Orchestra, la Cleveland Orchestra, la New Jersey Symphony, la Filarmonica di Hangzhou, la Yakima Symphony e le orchestre del Waring Festival. Tra gli altri, ha vinto il primo premio al Rosalyn Tureck International Bach Competition e al Virginia Waring International Concerto Competition, nonché il secondo premio al Thomas and Evon Cooper International Competition. Nel 2021 ha partecipato al 18° Concorso Chopin a Varsavia. Di recente ha vinto il Primo Premio e il “Premio Nelson Freire” come miglior interprete di un brano di Frederick Chopin al XXXIII Concorso Pianistico Internazionale Ferrol nel 2022.

Interessato alla musica antica, Zitong ha studiato clavicembalo come major secondario a Curtis con Leon Schelhase e ha partecipato a una master class con Trevor Pinnock su clavicembali antichi della Flint Collection.

Zitong ha iniziato le lezioni di pianoforte all’età di tre anni e in precedenza ha studiato con Hua Chang e Yuan Sheng presso la scuola media affiliata al Conservatorio Centrale di Musica di Pechino.

Tutte le info sul link www.palermoclassica.it/winter22-01/ . Gli abbonamenti che partono da un minimo di € 46,00 ad un massimo di € 148,00 sono acquisibili presso:

Accademia Palermo Classica

Tel. 091 332208 – Cell. +39 3488697932

Dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

VIRTUS VIAGGI

Via Maqueda, 260

Tel. 091 6014515

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Sabato dalle 09.00 alle 13.00

AUDITORIUM SAN MATTIA AI CROCIFERI

Via Torremuzza, 18

(solo la sera dei concerti a partire dalle 18.00 per i concerti feriali e dalle 19.45 per i concerti infrasettimanali)

ONLINE

www.palermoclassica.it

www.ciaotickets.com