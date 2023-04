By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Da venerdì 5 maggio si svolgerà a Venezia una grande mostra al Padiglione Spoleto, nello storico Palazzo Ivancich a pochi passi da Piazza San Marco.

Uno degli ospiti di questa edizione di “Pro Biennale” sarà Francesco Panasci, giornalista, editore e musicista.

“Siamo orgogliosi che uno di noi rappresenti la Sicilia e la nostra categoria di Giornalisti in un contesto di grande prestigio come la Pro Biennale di Venezia dove la pittura, la poesia, la fotografia, la scultura emergono grazie all’opera incessante del grande Salvo Nugnes anima e cuore dell’evento , una vetrina importante per i creativi contemporanei, sarà presente anche Vittori Sgarbi e numerosi ospiti, auguriamo a Francesco ancora una volta una grande affermazione”.

A dichiararlo è Filippo Virzì, Segretario Regionale dell’ UGL Creativi in Sicilia.