Adesso sono 7 le Case Editrici che hanno pubblicato “la più grande collezione di piccoli morceaux siciliani”

Anche la Casa Editrice SBS Edizioni di Roma ha pubblicato le “Novelle brevi di Sicilia” che saranno presentate al Salone del Libro di Torino 2023 in una inedita versione con un nuovo esclusivo titolo: “Curtigghia di Sicilia e siciliani – Novelle brevi di Sicilia”. Adesso sono 7 le Case Editrici che hanno pubblicato “la più grande collezione di piccoli morceaux siciliani”, come le ebbe a definire il “Giornale di Sicilia”, storico quotidiano dell’isola, in un articolo dell’8 febbraio 2021, dedicato alla raccolta di racconti brevi dello scrittore palermitano Andrea Giostra.

Dice a tal proposito l’editore Sheyla Bobba: «Grazie ai social e alle nostre attività conosco Andrea Giostra da qualche tempo. L’ho sempre considerato un professionista brillante e un comunicatore di alto profilo. Quando mi ha proposto di partecipare alla diffusione di “Novelle brevi di Sicilia” ho pensato fosse un progetto interessante e sicuramente fuori dalle righe. Come direttore editoriale di SenzaBarcode (che ha fatto della lotta all’omologazione un pilastro) e alla guida del gruppo SBS che vuole essere un luogo dove coltivare idee, ho immediatamente creduto si dovesse creare qualcosa di speciale. Essere la settima Casa Editrice a partecipare mi riempie di orgoglio. Un numero che mi ha sempre portato fortuna, ma anche sinonimo di rigenerazione. Ancor più felice di poter esporre “Curtigghia di Sicilia e siciliani – Novelle brevi di Sicilia”, con la bellissima e inedita copertina di Linda Randazzo (“Spiaggia libera”, olio su tela; 140×105 cm) all’Edizione XXXV del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ci troverete al Padiglione 2, stand H27, insieme al CNA Editoria.»

Sinossi:

Quelle che leggerete sono delle novelle brevi, anzi, brevissime, di vita di Sicilia, di vita di siciliani, di vita vera e raccontata spontaneamente senza mediazioni linguistiche; che non vogliono rappresentare metafore o meta-significati. Sono delle piccole storie e rappresentano quello che dicono, quello che leggerete. Rappresentano la mia esperienza diretta, vissuta in prima persona e che ho scritto di getto tra il 2007 e il 2010 con il mio vecchio Nokia E90, oggi da museo di archeologia informatica. Il senso, la morale, se c’è un senso o una morale da dare, li darà il lettore che le leggerà.

La copertina:

La copertina della pubblicazione di “SBS Edizioni” vede in risalto un’opera del 2016 dal titolo “Spiaggia libera”, realizzata con tecnica olio su tela della dimensione di 140×105 cm., della nota artista Linda Randazzo, che vive e lavora a Palermo. Il dipinto ritrae alcuni bagnanti palermitani in uno dei suggestivi scogli di Sferracavallo, borgo marinaro di Palermo, mèta di villeggianti e turisti, facilmente raggiungibile dal capoluogo siciliano. Il dipinto, come le storie narrate nelle “Novelle brevi di Sicilia”, rappresenta uno splendido squarcio neorealista e contemporaneo della Palermo popolare e più vera.

Breve storia delle “Novelle brevi di Sicilia”:

Le prime 3 edizioni delle “Novelle brevi di Sicilia”, composte dagli originari 14 racconti brevi, si leggono dal 2017 gratuitamente online e il libro si può scaricare in pdf da diversi portali, magazine e pagine social. Tutte le “Novelle brevi di Sicilia” delle prime tre edizioni sono state pubblicate a puntate, in una sorta di Romanzo d’appendice tipico di fine Ottocento inizio Novecento, in diversi magazine online, sia nazionali che regionali. Tutte le Novelle si possono ascoltare, sempre gratuitamente, dal Canale YouTube e dal Canale Facebook Watch dell’autore nelle oltre 150 recite di 34 tra attrici e attori professionisti e semiprofessionisti che hanno prestato gratuitamente la loro arte recitativa nell’interpretare questi racconti siciliani brevi di Andrea Giostra. Si stima che il numero di persone che ha ascoltato o letto almeno una delle Novelle brevi di Sicilia attraverso i vari canali social ai quali si può accedere gratuitamente, supera le 400 mila unità.

Il libro:

Andrea Giostra, “Curtigghia di Sicilia e siciliani – Novelle brevi di Sicilia”, SBS Edizioni, ROMA, aprile 2023

https://amzn.eu/d/8tIUPPo

INFO E CONTATTI DELLA CASA EDITRICE:

CASA EDITRICE “SBS Edizioni” – ROMA

Tel +39 345 6048479

e-mail: info@sbscomunicazioni.it

Sito web: WWW.SBSCOMUNICAZIONE.IT

La pittrice Linda Sofia Randazzo è nata a Palermo nel 1979, qui vive e lavora. Scenografa, costumista, performer, disegnatrice, ritrattista e pittrice. Lavora da più di 20 anni nelle arti visive, espone in gallerie private, musei, eventi e istituzioni dell’arte. Studia all’Accademia di Belle Arti Scenografia e si specializza in Pittura poi, a Milano, frequenta il Politecnico per un Master in Design per il teatro. Studia per due anni Storia dell’arte tra Palermo e Firenze, non conclude gli studi accademici ma si diletta a scrivere di arte, di pittura, a volte di letteratura; cura e progetta eventi e mostre indipendenti, collabora con artisti e curatori. Spesso lavora come illustratrice per alcune edizioni letterarie, ha condotto laboratori per bambini con associazioni di volontariato nei quartieri più difficili della città. Insegna privatamente disegno e pittura.

Sito web ufficiale e contatti:

https://it.lindarandazzo.net/

lindarandazzo9@gmail.com

