Chi è Serena Derea Squanquerillo?

Serena ‘Derea’ Squanquerillo nasce nel 1980 a Velletri (Roma). Dopo gli studi classici al liceo segue una formazione nel campo dell’informatica e della grafica. Segnata da alcuni eventi tragici si rende conto che la scrittura può essere la sua terapia. Così nel 2019 nasce il blog di Derea come un vero e proprio atto terapeutico. Serena prende consapevolezza del fatto che non solo scrivere le permette di esprimere il suo dolore ma capisce ben presto che chi, come lei, ha affrontato dei periodi bui può trovare conforto nelle sue parole.

Le sue raccolte

Serena riflette su se stessa ed esplora la sua anima, per questo si dedica poi alla pubblicazione di alcuni racconti che rappresentano le sfaccettature del suo animo alle volte tormentato… Nel 2021 pubblica un racconto sulla sua esperienza con il cancro in un’antologia, alcune poesie e una lettera al padre con due case editrici; scrive poesie per i dipinti di alcuni pittori. Entro fine 2022 pubblica quattro monografie: La Magica Danza Delle Parole, Quadri dell’Anima, Fatti diVersi, Lo Specchio di Derea, con poesie, riflessioni, dediche, piccoli racconti ed esperimenti di pittura acrilica. La scrittura terapeutica fa bene alla salute perché scrivendo ciò che ci turba, ci limita, ci ferisce noi superiamo l’inibizione riacquistando la leggerezza, la liberazione da un peso. Nel momento in cui troviamo la parola per esprimere un trauma, un dolore, un disagio qualcosa cambia. Coloro che hanno vissuto gli stessi dolori di Serena si sono ritrovati nelle sue parole, si sono sentiti accolti, capiti… Lei vuole incoraggiare gli altri a prendersi cura di sé, della propria unicità e a coltivare i propri talenti.

In quest’intervista Andrea Lacoppola scava nella sua interiorità, rievocando anche alcune cicatrici di un passato più lontano. Infatti, Serena ricorda i terribili momenti vissuti a causa dei disturbi alimentari, quando era solo una ragazzina e aveva poco più di vent’anni. “Chiedere aiuto è la via d’uscita” dice l’artista. Alle volte affrontare da soli delle malattie del genere può rivelarsi estremamente complicato. Chiedere un supporto non significa essere codardi.

“Dialoghi”

Serena è un’anima pura in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Ama intrecciare le diverse forme d’arte, integrare scrittura, musica, pittura e soprattutto è motivata dall’incontro e la conoscenza di altri artisti. Così dà vita a Dialoghi, uno spazio d’intrattenimento sotto forma di video intervista – molto amichevole e informale – dedicato ai talenti ed alla presentazione di progetti creativi. È destinato a chi vuole raccontare le sue attività artistico-culturali e a chi realizza progetti di tipo culturale e/o educativo, che contribuiscano alla crescita culturale degli individui e del territorio locale e/o nazionale. Il focus principale di questo spazio NON è sulla diretta promozione commerciale, ma è sull’Umano. In sintesi, Serena vuole stimolare la curiosità, motivare il confronto, invitare tutti a prendere coraggio di esprimersi liberamente. Inoltre, grazie a queste interviste Serena entra a conoscenza di nuove storie, di nuove opinioni ma soprattutto assorbe nuovi stimoli che le permettono di “creare” sempre qualcosa di nuovo.

La formazione

Determinata, ma soprattutto appassionata, quotidianamente si dedica al suo percorso di formazione. Infatti, a Marzo del 2023 inizia a collaborare con “l’Artemisio”, una testata giornalistica locale di Velletri per diventare pubblicista. Ad aprile del 2023 inizia una collaborazione come redattore su Mobmagazine.it con la rubrica “DialogArti”.

LINK INTERVISTA YOUTUBE:

Serena Derea Squanquerillo:

https://www.dereasblog.cloud/

https://www.youtube.com/@ilblogdiderea

https://www.facebook.com/serenaderea11

https://www.facebook.com/dialoghi.conserenaderea

https://mobmagazine.it/blog/category/rubriche/dialogarti-di-serena-derea-squanquerillo