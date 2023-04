Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Da oggi nella mia rubrica Suggestioni d’Arte, oltre agli articoli d’arte e le recensioni, desidero proporvi piccoli intervalli divertenti in cui racconterò aneddoti di vita e romanità. Diciamo che vi farò conoscere l’ironia della sòra Franca.

Smucinate ꟾ di Franca Spagnolo.

Se l’abito non fa il monaco, er vestito vintage comprato alla bancarella dei rigattieri te po’ fa sembra’ ‘na Signorona in tutte le occasioni. T’hanno invitato a ‘n Battesimo a fa’ la madrina e ‘n sai ‘ndo sbatte la testa perché o fai il regalo o te compri er vestito? Nessun problema, ce sta er rigattiere. Devi ‘sci co’ uno che te piace e nell’armadio ‘n trovi niente che te garba? ‘N ce pensa’, dar rigattiere devi anna’.

La bancarella del rigattiere la riconosci, di solito è piena de gente e il proprietario quando nun strilla – “‘nnamo capate (scegliete) che oggi c’ho la robba firmata a n’euro, smucinate (rovistate) che chi ce pensa rimane senza” – di solito se sta a magna’ un trancio de pizza del fornaro che quando vai a pagà e te dà e resto, te pii l’euri battezzati co’ l’ojo, ma va bene così, in fondo hai sparambiato (risparmiato).

A smucinà tra gli abiti per tutti i gusti e ‘na tasca sola (quella de chi desidera spende poco pe’ i stracci che se mette addosso), si trova gente di ogni estrazione sociale, tutti buttati nella mischia a trova’ l’occasione. Per chi non c’avesse idea di cosa significhi trovare l’affare dal rigattiere che sur banco ce piazza abiti de mode che vanno dall’anteguerra ai giorni quasi nostri – quasi perché dal rigattiere la parola d’ordine è demodé – quanno vai a compra’ ne’ ‘sti posti, devi da sape’ che se nel 2023 se porta il pantalone a zampa rivisitato dagli stilisti, dal rigattiere trovi er pantalone a sigaretta o la vera zzampa anni ’70…ma ‘n sia mai la riesci a pesca’ nel mucchio dopo n’ora che hai usato le braccia come remi pe’ voga’ in mezzo ar mare de stracci e c’hai l’arti atrofizzati pe’ lo sforzo; la taja nun sarà la tua o qualcuno mentre vogavi è riuscito ad acchiappà metà pantalone e lì te tocca litigà pe’ accaparatte er pezzo da museo. La famosa frase: “So’ volati stracci” secondo me l’ha ‘nventata quarcuno che ha visto du’ donne contendersi un abito dai straccivendoli: “Signo’ ma che me leva la robba dalle mano?” – “Ahó ma che davero fai? So’ tre ore che sto a smucina’, l’avo messo da parte, che nun m’hai vista?”, scatta ‘a litigata. A quel punto interviene non il rigattiere che deve mantené bboni rapporti co’ i clienti; se sente ‘na voce che proviene dal bancarellaro a fianco che venne ‘e padelle: “Bbone, state bbone nun litigate che c’avete l’armadi pieni come quello de mi moje. Oggi se compra ‘na pezza, domani ‘a mette ai secchioni e poi sa’ va a ricompra’ dar rigattiere…che pazienza che ce vòle co’ voi”. Dopo la battuta che pare quasi ‘na carezza in un pugno, l’animi se stemperano, una delle due “vogatrici” ha la meglio e prosegue la pesca. Se ode n’artra voce, questa volta proviene dalla bancarella di fronte: “Ahó che la volete ‘na sòla (una fregatura)? Signore la volete ‘na sòla?”. È il venditore di piccoli utensili e cose varie ed eventuali, che con molta onestà invita la gente a comprare la sua merce contraffatta: cortelli che ‘n tajano, batterie “Durapoco” che ‘nfatti resistono da Natale a Santo Stefano, accendini che t’accendi ‘na sigaretta e se te ne vòi riaccenne n’artra devi prima scomoda’ Bernacca dall’artro mondo pe’ fatte di’ ‘a situazione dei venti, perché la fiammella dura un secondo e mezzo e ‘n sia mai tira ‘na piccola folata, passi la giornata col pollice sulle rotelle dell’accendino a fatte veni’ le stimmate ma rimani co’ la voja de fumà – l’accendino quello è – ‘na sòla!!! Risata generale tra la gente del mercato. Intanto ‘na regazzetta straniera in vacanza a Roma capitata proprio alla bancarella de’ le sòle chiede al proprietario: “Cosa è sòla?” – “Ma niente, sòla è ‘na cosa come le sòle delle scarpe…che si ce le metti sotto durano de più. Che te serve? Qui c’ho tutta robba de qualità!” – “Oh thanks!”.

Tutti amo sentito la buscìa ma nissuno dice niente perché che je vai a spiegà? La sòla la ‘n carti e te la porti a casa dove scopri che t’hanno fregato, però le ossa te le devi fa’, sinnò che campi a fa’? Doppo circa du’ ore e mezza piegata sur banco dei stracci, te porti a casa er vestito (pure de manifattura sartoriale perché si c’hai occhio, in mezzo ar mucchio lo pòi trova’) pe’ ‘nnà ar battesino. Ariva il fatidico giorno. Davanti la Cchiesa incontri l’amiche tua che te riempiono de complimenti pe’ l’outfit, ringrazi tutte e pensi: “Hai capito si…n’euro de vestito?”. Ner mentre è arivato er pupo – er fijoccio tuo, mezzo addormentato – te lo pii ‘n braccio e intanto che te ‘ncammini pe’ portallo alla fonte battesimale je dici sottovoce: “Teso’ aricordate ‘na cosa: l’abito nun fa er monaco ma si trovi ‘n sajo a du’ sòrdi compratelo che nella vita se te capita de dove’ appari’ e recità la parte de chi nun sei, lo devi fa’ co’ lo straccio giusto”. Er pupo apre l’occhi poi li richiude e pensa: “Ahó, ‘n ce se po’ abbiocca’ (accucciarsi per dormire) n’attimo ‘n grazia de Dio che quarcuno te vie’ a disturba’. Me ce mancava ‘a madrina filosofa…che vita ‘ngrata”.

L’intervallo è finito, tornate pure alle vostre cose e continuate a seguirmi se volete!

‘nnamo ste’

sòra Franca

