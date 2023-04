Segnalazioni Letterarie:

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

A leggere queste pagine sembra di sentirlo parlare Papa Francesco, con quel suo tono di voce rassicurante, con quella calma, con quella pace nel cuore. Eppure in certi punti del libro è categorico e ci invita a cambiare strada. A non percorrere la vita da soli, per esempio.

“Ti voglio felice” è fatto di appunti in cui step by step Papa Francesco ci esorta a riflettere sul concetto di felicità cristiana. Perché la religione cattolica non è fatta solo di divieti o di obblighi, ma anche di consigli per vivere serenamente (“Ci ha invece creati perché ci vuole felici”: è un concetto su cui il papa ritorna a più riprese tra queste pagine).

La felicità del cristiano non si trova solo alla fine di una vita di sofferenze, dopo la morte, ma può iniziare qui e ora, nella sua esistenza terrena. Papa Francesco ci ricorda che Dio ci ama e che è pieno di compassione per noi. Del resto siamo i suoi figli. Per questo anche noi dobbiamo essere compassionevoli con noi stessi e con i nostri fratelli e sorelle. Il miracolo di Cana ci insegna che Dio ci vuole anche felici, attraverso il miracolo della trasformazione dell’acqua in vino buono.

Cos’è che rende il cristiano felice? Semplice: l’amore. “Impostiamo la nostra vita sull’amore, come ha fatto Gesù: potremo assaporare la gioia autentica”.

Nel saggio sono presenti citazioni da romanzi e poesie di autori vari che riflettono un pensiero cristiano. Tutto il libro, in fondo, non è che una grande riflessione sui concetti evangelici che il Papa sa attualizzare e rendere concreti.

Un testo consigliato per chi cerca spunti per cambiare la propria vita all’insegna della luce.

Il libro:

Papa Francesco, “Ti voglio felice. Il centuplo in questa vita”, Milano, Libreria Pienogiorno, 2022

https://amzn.eu/d/gjGr9Aw

