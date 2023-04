Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Sussurri dalle tenebre” è il titolo del nuovo lavoro editoriale scritto per noi dall’autore Cristiano Venturelli. In questa raccolta lo scrittore si pone l’obiettivo di voler sì, far provare brivido agli appassionati del genere, visto che è in pieno stile: horror- soprannaturale ma, il suo intento è soprattutto quello di far conoscere la psiche umana e di dimostrare che molto spesso il colpevole di alcune tragedie deriva proprio dalla mano dell’uomo. Possiamo notare infatti che in tutti i racconti ci sono spaccati di vita reale e di ciò che accade nella nostra routine quotidiana. L’autore pone l’attenzione su temi importanti, uno fra tutti: il male. Ed è proprio il male a governare le vite e le azioni dei personaggi dei nostri racconti, perché attraverso essi possiamo cogliere che il male maggiore proviene proprio dall’essere umano. Ma non è soltanto il male l’unico argomento che viene trattato all’interno dell’antologia di racconti, troveremo anche i temi come la vendetta, i dolori, la violenza, virus che si scoprirà essere letali per l’uomo e tutta l’umanità. Lo scrittore attraverso l’utilizzo di uno stile forte, ricco di suspense, colpi di scena e descrizioni ben dettagliate riesce a tener incollato il lettore sin dalla prima pagina. Sarà impossibile fermarsi durante la lettura poiché si avrà la voglia di scoprire il prossimo racconto su che tematica verterà. Scopriremo attraverso i racconti ideati dall’autore che sarà una piacevole lettura ricca di emozioni e soprattutto sorprendente. Il ritmo narrativo è incalzante e i racconti si leggono in maniera molto veloce. Alla fine, capiremo che l’intento vero dell’autore era proprio quello di spingerci alla riflessione e sul come dovremmo agire.

“Udì solo vagamente il rumore di una porta che si chiudeva seguito da quello che sembrava lo scroscio prodotto dall’acqua di una doccia”.

Formato: brossura

Genere: Horror

Anno di pubblicazione: 2022