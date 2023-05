Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Venerdì 5 maggio 2023 alle 21:00 la diretta per il raggiungimento dei 20.000 membri della community di “Segnalazioni Letterarie”.

L’evento, disponibile anche sul gruppo Fb di “Segnalazioni Letterarie”:

https://www.facebook.com/groups/segnalazioniletterarie/?ref=bookmarks

festeggia l’importante traguardo per la realtà social nata a fine 2018 dall’intuizione di Riccardo Evangelista, Luigi Milanesi e Alberto Raffaelli, che partecipano alla live assieme all’agente letteraria Michela Tanfoglio, allo scrittore ed attivista Sonny Olumati, e a diversi ospiti del mondo letterario: Paolo Arigotti, Sheyla Bobba, Giovanni D’Ammassa, Andrea Giostra, Alessandro Orofino, Martina Paolantoni, Matteo Rusconi, Lidia Simonetti.

20 MILA follower per “Segnalazioni Letterarie”!

Nata nel quartiere romano di Montesacro, Segnalazioni Letterarie ha presto raggiunto un uditorio nazionale sempre più vasto e fidelizzato. Questo grazie a una politica estremamente aperta alle più varie collaborazioni riguardanti il mondo librario e culturale, e ad un cammino – intensificatosi negli anni del Covid-19 – condotto attraverso una strategia di stretta collaborazione tra le condivisioni rese possibili dalla virtualità del web ed eventi dal vivo.

Spirito del gruppo è da sempre quello di dare pari opportunità a realtà emergenti e figure invece pienamente consolidate, nella convinzione che il valore possa nascondersi nel singolo componimento espresso in un post come pure in grossi eventi (concorsi e premi letterari in primis) sostenuti da forze numerose, nonché in nomi di richiamo.

L’auspicio è quello di frequentare nell’immediato futuro scenari multi-social, continuando a coinvolgere il maggior numero possibile di scrittori, autori, editori, critici letterari, agenti letterari, operatori del settore letterario e librario ed appassionati di lettura e scrittura.

“Segnalazioni Letterarie”:

Alberto Raffaelli

https://www.facebook.com/alberto.raffaelli.3

Segnalazioni Letterarie:

https://www.facebook.com/groups/2021451154615175