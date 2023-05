By

36 artisti (attrici e attori) recitano le Novelle e i Racconti siciliani di Andrea Giostra | Le interpretazioni si possono ascoltare dai canali YouTube e da Facebook Watch elencati a seguire.

MARIA ADDAMIANO

Maria Addamiano, scrittrice, poetessa e lettrice. La sue Play List:

da YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwBvbICCL564BUIM4SRZNVEfWMEWhARwg

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/886518408709752

CHIARA BENTIVEGNA

Chiara Bentivegna, attrice, scrittrice e sceneggiatrice. Le sue Play List:

da YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwBvbICCL566bcD2ITXRwqooZ7mrcjpAj

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1386108744925214

VINCENZO BOCCIARELLI

Vincenzo Bocciarelli, attore, regista, artista, allievo di Giorgio Strehler e del Piccolo Teatro di Milano, è uno degli attori più talentuosi e di grande sensibilità artistica del panorama nazionale. Molto noto in Italia e nel mondo. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/339522750427332/

GIORGIA CATALANO

Giorgia Catalano, attrice e speaker radiofonico, Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/660400351757042

ALESSANDRA COSTANZA

Alessandra Costanza, giornalista, speaker e attrice, di Palermo. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/videos/995906397626077

GIOVANNI CARTA

Giovanni Carta, attore di cinema e teatro, e regista siciliano, di Palermo. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1087516104999294



ANNA MARIA CITTADINI

Anna Maria Ciprì Cittadini, saggista di storia contemporanea, attrice e poetessa di origini palermitane, che vive e lavora tra Palermo e Roma. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/714427769437632

ISABELLA DELCARMINE

Isabella Delcarmine, lettrice, narratrice e “novellattrice”. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/656868455184768/

DANIELA DI BITONTO SELLO

Daniela Di Bitonto Sello, attrice, regista, pittrice, poeta, artista. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/3112194922341780

GABRIEL NAPOLEONE ELBANO

Gabriel Napoleone Elbano, attore, scrittore, giornalista e autore italo-georgiano. Vive e lavora a Barcellona. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/373454950405561/

ANNA MARIA ESPOSITO E ROBERTO CARLOTTO ALIAS HUNKA MUNKA GIÀ COMPONENTE DEI MITICI DIK DIK

Anna Maria Esposito, lettrice, attrice e speaker radiofonica, e Roberto Carlotto alias Hunka Munka già componente dei mitici Dik Dik. Le loro Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1354940968170461

SEBASTIANA ERIU

Sebastiana Eriu, attrice. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/252900532883907

IRENE GAGLIO

Irene Gaglio, attrice e doppiatrice. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/735216730488600

MARIO GAGLIO E GIUSY BIONDO

Mario Gaglio e Giusy Biondo, attori amatoriali di teatro di Montelepre (PA), che per primi hanno interpretato e sceneggiato il racconto “La banda” nel loro paese che è anche quello di Andrea Giostra. Le loro Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://business.facebook.com/andreagiostrafilm/videos/772254443138849/

ELISA GIGLIO

Elisa Giglio, attrice e poeta. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/elisa.giglio.16

MILENA GORI

Milena Gori è attrice di cinema e teatro, fotomodella e presentatrice romana. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/4282064578530275

BEATRICE GRIMALDI E LE RAGAZZE DELL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE MADRIGALE

Beatrice Grimaldi è docente di canto e dirige la Scuola dell’Associazione Musicale Mandrigale di Palermo frequentata da giovani ragazze che amano il canto e la recitazione. Le sue Play List:

da YouTube:

https://www.youtube.com/@beatricegrimaldi8353

da Facebook Watch:

https://fb.watch/jwfPHXN0DL/

MAX LEONIDA

Max Leonida è scrittore, produttore, sceneggiatore e registra, CEO di Astarox Productions, Professore presso l’Università William Penn dell’Ohio (Writer and Filmmaker, CEO of Astarox Productions, Film Artist-in-Residence at William Penn University):

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1663260830790995

ROSANNA ROS INGRASSIA

Rosanna Ros Ingrassia è speaker radiofonico e attrice palermitana. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/593321594663944

IEVA LIKOS

Ieva Likos, attrice di cinema, regista, produttrice e sceneggiatrice. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1984851191647287

PAOLA LORENZONI

Paola Lorenzoni, attrice e autrice. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1212938192992432

22. ROSARIA MANISCALCO

Rosaria Maniscalco, attrice. La sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/410774151153588

PAOLO MASSARIA

Paolo Massaria, architetto, attore di teatro e cinema, doppiatore, cabarettista e musicista. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/782172665870396/

24. FABIO MAZZARI

Fabio Mazzari, attore, regista, doppiatore di diverse star hollywoodiane. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/894582178649390

GIORGIO MILANESE

Giorgio Milanese, speaker radiofonico e attore. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/3159405794324028

GIUSEPPE MINCUZZI

Giuseppe Mincuzzi, poeta, attore e comico romano, meglio conosciuto come “Er poeta metropolitano”, ideatore e produttore del format “I sotterranei” di Roma, teatro di arte popolare e comica romana. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1228355860874574

CHIARA MODICA DONÀ DALLE ROSE

Chiara Modica Donà dalle Rose, lettrice, attrice, esperta di diritto ed arte. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/3245140592260099/

SUSANNA MOLLICA

Susanna Mollica, attrice, doppiatrice e docente di doppiaggio. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1042419492848939

MARIELLA PACE

Mariella Pace, attrice di cinema e teatro, e fotomodella. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/416406763127486

BEATRICE PICARIELLO

Beatrice Picariello, attrice di cinema e teatro. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/635844651726195

ANNA RAIMONDI

Anna Raimondi, attrice e sceneggiatrice palermitana. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/2697499427138189

NATALIA SIMONOVA

Natali Simonova, attrice, regista e produttrice di origini russe, romana di adozione, città Roma, dove vive e lavora. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/323526498864090

VALERIO TONINELLI

Valerio Toninelli, pittore pistoiese della scuola dei Macchiaioli e scultore apprezzato dalla critica internazionale, narratore. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/685196402117687

DANIELA TREVISAN:

Daniela Trevisan, attrice, doppiatrice e autrice di racconti e romanzi. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/319333916179856

EMANUELA TROVATO:

Emanuela Trovato, attrice di cinema e teatro, e voice coach, siciliana di Catania. Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1087516104999294

ELENA VANNIMARTINI

Elena Vannimartini, book blogger de “La rubrica delle scrittrici”: Le sue Play List:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/816600589702170

DOVE LEGGERE O SCARICARE GRATUITAMENTE LA III EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI DI SICILIA”:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

https://drive.google.com/drive/folders/1BpV-EIe2QXBnS8Z274Mf3t8IAzCj2LgW?usp=share_link

https://mobmagazine.it/blog/2020/01/3-libri-in-regalo-di-andrea-giostra/