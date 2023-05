Convenzione ACLI PALERMO APS – Salesiani CNOS/FAP Palermo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

E’ stato sottoscritto oggi, 23 maggio 2023, in una data simbolica per l’intera collettività, un atto di convenzione tra ACLI PALERMO APS (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane) e Salesiani CNOS/FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane) sede di Palermo, al fine di concorrere, ognuno con i propri fini e con i propri mezzi, alla realizzazione di servizi educativi, di formazione professionale, di inserimento lavorativo, di riqualificazione, di progetti socio-educativi, di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, anche in forma progettuale, in favore di minori, giovani adulti, persone fragili, soggetti a rischio di devianza minorile, emarginazione sociale e lavorativa o di uso o abuso di sostanze stupefacenti, NEET, etc…

Acli Palermo aps mette, inoltre, a disposizione degli iscritti al CNOS/FAP sede di Palermo l’intera gamma dei servizi previdenziali, fiscali e assistenziali alle stesse condizioni dei propri aderenti.

Un importante accordo che evidenzia una forte sinergia, sempre più progettuale e organica, a vantaggio dei giovani lavoratori e dei soggetti in difficoltà, destinatari privilegiati della missione dei Salesiani di Don Bosco e delle ACLI a Palermo, per il contrasto alle povertà e alla disoccupazione giovanile.

Nella foto (da sinistra a destra):

– Dott. Antonino Costumati, legale rappresentante Acli Service s.r.l.

– Dott. Antonino Tranchina, Presidente ACLI Palermo aps – Associazione Cristiana dei Lavoratori – Sede Provinciale di Palermo

– Don Arnaldo Riggi, Presidente dell’Associazione CNOS FAP dei Salesiani

– Avv. Francesco Todaro, Presidente provinciale Patronato Acli di Palermo