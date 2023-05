Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Delitto sotto le torri”, è il titolo del nuovo lavoro editoriale firmato Luca Viozzi ed edito Giaconi editore. Il libro è ambientato nella regione delle Marche, precisamente tra i vicoli di Ascoli Piceno e fa riferimento a una storia realmente accaduta. Il tutto si svolge all’interno di una piccola villa, ben arredata e piena di quadri antichi e librerie che vanno a richiamare letture importanti. È qui, in questa stanza che si trova un’importante scrivania in mogano. Essa ha una particolarità: tre cassetti gemelli, che, nonostante possano sembrare identici, uno soltanto è meno profondo degli altri. Il proprietario, infatti, li tiene chiusi a chiave e soltanto quando morirà, gli eredi scopriranno il contenuto e il segreto nascosto per anni. I documenti tenuti all’oscuro per anni, contenevano una serie di: nomi, cifre e simboli strani. Le indagini verranno affidate al commissario Salviati, un uomo attento al lavoro che nutre passione per ciò che fa. Insieme ai colleghi, inizieranno a seguire ogni pista possibile e quando, apriranno i documenti, si ritroveranno dinanzi a: nomi, cifre e simboli strani. Chi sono effettivamente quelle persone? Cosa lega l’architetto a esse? Un giallo accattivante e ben strutturato. Essendo ispirato a una storia realmente accaduta, suscita nel lettore una tale curiosità e voglia di scoprire il vero finale della storia. Un libro che pone molto l’attenzione su due piani temporali differenti, dove: presente e passato si uniscono, rendendo così la lettura ancor più ricca di colpi di scena. Con il prosieguo della lettura, scopriamo anche un altro aspetto fondamentale, che, l’autore desidera porre la sua attenzione: il Male e di come esso possa agire inconsciamente ai nostri occhi. Le descrizioni dei luoghi e delle persone sono attente e ben caratterizzate.

“Era tutto buio e una piccola torcia gli faceva compagnia nella reception in fondo alla hall”.

Formato: brossura

Genere: giallo

Anno di pubblicazione: 2021