Dono d’Amoreꟾ di Franca Spagnolo

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri. (Proverbio ebraico)

Quante poesie sono state dedicate alle mamme? Quante opere d’Arte hanno attraversato quel sentimento d’amore madre-figlio trasformandosi in una scultura, un dipinto, una foto, per arrivare ai nostri cuori oltrepassando la linea dove ogni cosa tocca e scopre le radici profonde della vita.

Desidero proporvi una poesia dedicata alla mamma che secondo me racchiude il significato profondo della maternità in cui prima della vita e il miracolo che rappresenta, c’è il pensiero, la ricerca e la consapevolezza del senso materno nella donna.

I versi che sto per presentarvi sono del poeta, drammaturgo, musicista e filosofo indiano (nato a Calcutta 1861 e morto a Śānti Niketan, Bolpur, 1941), premio Nobel per la letteratura 1913 –Rabindranath Tagore– autore di opere famose in tutto il mondo come Gītāñjali e Śiśu. Vi consiglio di approfondire le informazioni che riguardano questo “essere” illuminato, partendo dalla motivazione con cui gli è stato riconosciuto il premio Nobel della letteratura e che a mio parere definisce il senso della sua grandezza: «Per la profonda sensibilità, la freschezza e la bellezza dei versi con i quali, con consumata capacità, ha reso il proprio pensiero poetico, espresso in inglese con parole proprie, parte della letteratura occidentale.»

Le parole che il poeta scrive ispirandosi alla mamma, transitano lungo il cordone ombelicale che l’ha nutrito per nove mesi: narrano indagando nello strato più intimo dell’essere donna e mamma. Il figlio nell’interrogare la madre si confessa, e attraverso il dialogo manifesta nelle parole, la consapevolezza sull’origine dell’esistenza stessa. La maternità è una scelta che ogni giorno una donna fa, e perciò non deve rappresentare un ruolo in cui tutto è scontato e obbligatorio rispetto il modello che la società costruisce intorno a l’essere “femmina”. Si sceglie di donare la vita, si accetta il dono d’amore offerto da: “Lo Spirito immortale” che è l’origine di tutte le cose. Rabindranath Tagore mette in luce la paura e la gioia, il riso e il pianto delle donne che sentono il peso del dono che hanno ricevuto e che spesso le porta a credere di non essere all’altezza di tanta grandezza -“Quale magia ha dunque affidato il tesoro del mondo nelle mie esili braccia?”- ma nello stesso tempo c’è un richiamo alla consapevolezza del poter creare la Magia.

La maternità è quel sentimento d’amore che lega la natura a ogni essere vivente. Tutto ciò che collega l’umanità alla potenza dell’Universo dà origine al miracolo della vita. Esiste un passaggio diretto tra natura e vita che si chiama AMORE!

Auguri a te mamma, ti dedico questo articolo.

Sei l’esempio di forza, coraggio e determinazione più grande che ho. Ti amo tanto quanto la “Magia” che mi hai regalato. GRAZIE DI ESISTERE!

Namasté

Franca Spagnolo

