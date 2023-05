‘E gattare ꟾ di Franca Spagnolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Io e la gente ci capiamo pochino, alle feste preferisco la solitudine, per riempirmi la serata bastano due gatti che giocano sul tappeto”. Anna Magnani

E siamo a 25. Venticinque articoli vanno festeggiati co’ n’intervallo della sòra Franca. E daje no!

Si nasci donna sei pure mezza gatta e si sei mezza gatta sei ‘na gattara!

Ma che ne volete sape’ de noi gattare! Se fa presto a di’: “le gattare ‘n c’hanno niente da fa’ perché so’ tutte zitelle!”…che da ‘na parte è pure vero (no sul fatto che ‘n c’avemo niente da fa’), eh si perché io che so’ gattara e zitella, quanno vado pe’ le colonie feline a da’ da magna’ ai gatti m’accorgo de quante donne semo a preferì la compagnia de li felini anziché de certi maschi. E mentre l’omini ‘n semo mai noi a cercalli, so loro che ce cercano (perché le gattare ‘n so’ prede facili, noi famo le fusa ma si ‘n sia mai quarcosa nun ce quadra, tiramo fòri l’artiji e famo a chi cojo cojo la corpa è dell’ojo…è ‘na frase romanesca come a dire che la colpa nun è de nissuno), ‘nnamo a cerca’ i gatti da coccola’, sfama’, perché l’amore che può darti un gatto lo po’ sape’ solo chi lo ama.

«Maooo, frrr, che c’hai portato oggi?». Il gatto come vede la gattara lascia tutto quello che c’ha da fa’ e je córe incontro, inizia a strusciasse su le gambe, miagola, e mentre fa le fusa Noi che semo schiave sue, se sciojemo come er buro sopra ‘n piatto de pasta, la famosa pasta dei cornuti. Ah ‘n sapete che è la pasta dei cornuti? È pasta buro e parmigiano (‘nnateve a cerca’ la storia …sempre se siete curiosi).

«Ciao anche tu qui a coccolare i gatti? Io li adoro.»

«Si sono meglio di tante persone, e poi non è vero che sono opportunisti, io vivo con tre gatti e sono affettuosissimi!»

«Capirai, sfondi ‘na porta aperta, io so’ ‘na gattara…so bene quanto possono esse’ affettuosi.».

A quer punto se intavolano discorsi de ogni genere: abbandono degli animali in primis, chiedendosi come fa certa gente ad abbandonare creature divine come gli amici a quattro zampe. Perché forse non è chiaro a tutti, ma gli amici pelosi, per Noi che li amiamo sono figli, con l’unica differenza che loro – i gatti, i cani e tutti gli animali d’affezione – rimangono bambini e perciò hanno bisogno di noi (ma in termini di emozioni e sentimenti più noi di loro) sempre! Se va avanti a parlà de tutto, e mentre se raccontamo i cavoli nostri, la colonia felina s’è radunata tutta davanti a noi, ‘a matriarca, ‘na femmina tigrata grossa che pare ‘n pupazzo gigante de peluche, ce guarda e se fa’ avanti:

«Ahó, ma séte venute pe’ fa’ conversazione o a porta’ e’ rancio? So’ tre ore che cianciate (blaterate), qua c’avemo fame. E daje no che tra ‘n po’ viene Ulisse e se magna tutto!». E infatti Ulisse arriva, è un gatto arrivato da poco nella colonia felina, pure lui tigrato, prepotente co’ tutti, deve magna’ prima lui, ‘n sia mai quarcuno s’azzarda a tocca’ ‘e crocchette o i straccetti de pollo, succede ‘n gatticidio.

Noi gattare lo vediamo arrivare, lui ce guarda e:

«Oh, finarmente se magna! Ancora a parlà de ómini, de tradimenti, de pasta buro e parmigiano, ahó ma lo volete capi che l’omini vanno trattati bene sinnò se innamorano!?» Silenzio…Noi gattare co’ le scatolette in mano e i gatti a guardacce. ‘Na massima de vita degna de’ n’ Osho de turno. Ulisse s’avvicina a Noi e co’ tono austero de comando regale dice:

«’Mparateve a campa’, trattate sempre bene tutti pe’ prima, doppo però dovete da tratta’ come ve trattano, bbòne si, ma fesse no!». Seconda pausa de silenzio, ahó ‘n se sentiva più niente, era tarmente tutto sordo e spazioso che le parole de Ulisse facevano eco. “Mpararateve a capaaaaaaaaa a a a a, l’omo va trattato bene sinnò se ‘nnamoraaaaaaa a a a a !!!!”. Er gatto è questo, la gattara lo sa, lui t’ama mentre te ‘n segna a vive.

«Buttate ‘ste scatolette de pollo dentro i piatti, ‘e crocchette nu’ le mischiate che ‘n ce piace er mappazzone, mettele da conto (da parte), che tanto stasera ariva la sòra Camilla e ce pensa lei!»

«Ma chi ‘a Regina?»

«No, Camilla è ‘na regina perché moje der Re, la sòra Camilla ‘nvece è come ‘a Regina Elisabetta, Lei c’è nata Regina, quella è…come Noi. Semo nati Re e Regine, ‘n c’avemo padroni, solo umani ar pari nostro!».

Cor còre che trasuda amore e pieno de battiti, eseguimo l’ordini, aspettamo che i “fiji nostri” finiscono de magna’ pe’ da’ ‘na pulita, e poi se ne tornamo a casa piene de gioia ner petto e de quella sensazione de benessere che solo quanno doni poi ave’ …e scusate se è poco.

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” (M. Gandhi)

Dedico questo aneddoto alla mia bellissima Licia, una bambina pelosa salita sul ponte dell’arcobaleno il 19 ottobre del 2020. Un angelo con la coda e le vibrisse che mi ha amata incondizionatamente e mi ha insegnato il significato della parola LIBERTÀ.

‘nnamo ste’

Sòra Franca