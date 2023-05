By

In occasione del finissage della mostra Arte”r”Native organizzata dall’associazione culturale UpArt di Badalucco avremo ospiti lo scrittore Corrado Chiarabini che presenterà il suo secondo libro “Viaggio senza ritorno” e la musica del polistrumentista Ormai (Carlo Ormea)… oltre alle opere delle tre artiste Davila Rossi (pittura), Lucia C4nepa (fotografia artistica) e Puni Albin (decorazione artistica e ceramica).., per finire con un aperitivo condiviso… si ringrazia la galleria UpArte per l’ospitalità e il gruppo RESISTERE x ESISTERE che ha organizzato l’evento..vi aspettiamo numerosi alle ore 17.00 del 27 Maggio nella galleria UpArte piazza Duomo Badalucco.