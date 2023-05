Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Salone Internazionale del libro: Torino è il centro del mondo editoriale dal 18 al 22 maggio e la giovane Casa Editrice SBS Edizioni non marca visita. Nel collettivo del CNA Editoria presenta i suoi talentuosi scrittori.

Dopo una lunga esperienza nella comunicazione e promozione degli autori emergenti, Sheyla Bobba ha dato vita a SBS Edizioni e non poteva perdere l’appuntamento con uno degli eventi più significativi dell’editoria internazionale. Al padiglione 2, stand H27 nel collettivo del CNA Editoria sarà possibile assistere alle presentazioni e trovare 10 titoli pubblicati da SBS, oltre al periodico cartaceo SBOL (www.offline.senzabarcode.it) la voce di carta di SenzaBarcode.it il magazine e WebRadio fondati dalla Bobba nel 2012.

Per tutta la settimana ci sarà Chiara Domeniconi con Mani in extasy. In mendacio veritatis. In errori legis. Il libro è stato candidato al prestigioso Premio Strega Poesia 2023. Il 19 alle 11, troveremo Chiara da CioccolatItaliani, al cortile 3 del Centro commerciale Lingotto per il firmacopie #FuoriSalone, alle 17 dello stesso giorno invece la presentazione allo stand. Claudia Patrizi con Come un Girasole, il suo romanzo d’esordio, sarà al Lingotto il 17 maggio alle 17 e allo stand il 18 alle 12.

Ambasciatrice italiana della poesia dal 2019, Margherita Bonfilio, con la sua ultima silloge, La stanza dei segreti, il 19 maggio alle 18 allo stand CNA Editoria, il 21 alle 16 al Lingotto. Claudio Chiavari, racconta il suo cammino sulla Francigena, da Viterbo a San Pietro, nel secondo romanzo, Per i sogni non ci sono segreti; da CioccolatItaliani il 18 dalle 16.

CioccolatItaliani, Centro Commerciale Lingotto, Cortile 3

Consuelo Pinna con Amor fati, un romanzo mistico e dal profilo spirituale, firma le copie alle 11 del 20 maggio e al Salone alle 19 si può assistere alla presentazione. Dario Pasquali presenta La casa in riva al male, un thriller tratto da un fatto di cronaca nera, il delitto di Cogne, sarà alla cioccolateria il 19 dalle 16, a presentare il libro allo stand invece il 20 maggio alle 20.

Fiorella Mandaglio, giurista impegnata nel contrasto al bullismo, affida la sua esperienza a una favola Camillina Formichina che, accompagnata dall’illustratrice l’Architetto Colzani, incontrerà grandi e piccini al cortile 3 del Lingotto alle 11 e alle 18 del 21 maggio sarà invece al padiglione 2.

Attore, regista e ora anche scrittore, Marco Paoli, nel suo romanzo, La guerra secondo Barnaba racconta una nuova prospettiva rispetto alle guerre e alle brutture del mondo, allo stand per la presentazione il 21 alle 19, il lunedì successivo, dalle 11, al Lingotto. Sarà inoltre possibile trovare il libro di Andrea Giostra, Curtigghia di Sicilia e siciliani – Novelle brevi di Sicilia che sta riscuotendo notevole successo anche oltre la sua Isola.

SBS Comunicazione & Edizioni

“Ho aperto la Casa Editrice (www.sbsedizioni.it) poco meno di un anno fa, dopo diversi anni di esperienza un questo settore” spiega la titolare, Sheyla Bobba. “Per la 35esima edizione del SalTo torno in doppia veste a Torino, come Editore appunto e come scrittrice, proprio con la seconda edizione de Le InAmabili, testo che mi vide come timida autrice al SalTo nel 2011. Oggi presento questo testo con una nuova veste grafica e uno spettacolo teatrale appena andato in scena al Teatro San Leonardo di Viterbo per la regia di Simone Precoma. Porto 10 titoli a questo appuntamento, e non potrei esserne più orgogliosa. Una squadra selezionata, affiatata e che, sono certa, è all’inizio di una brillante carriera!”.

I libri di SBS Edizioni sono acquistabili con i buoni della Regione Piemonte #BuonoDaLeggere.

