Il libro: “Frammenti” di Luciana Carioti | PRESENTAZIONE

SINOSSI:

Una vita non è abbastanza. Per Olga, avvocato di talento, figlia amatissima di uno scrittore di successo e moglie esemplare si tratta ormai di un modus vivendi. Ma dividere la sua vita con altre tre identità non è affatto una scelta ma un’esigenza dettata dal bisogno di non soffrire che ha accompagnato la bambina che era lungo un difficilissimo e triste percorso trasformandola nella donna che è adesso. Martina, Ada, Olga e Sara. Quattro identità ma un’unica persona e sarà proprio tra questi quattro personaggi, così diversi tra loro, che si avvicenderanno amore, gelosia, passione e rabbia in un misto senza precedenti dove non ci sarà spazio per il dolore dei ricordi. Solo chi riuscirà ad amare tutte e quattro le identità riuscirà a riunirle in un unico pensiero ed insieme riusciranno finalmente a rimettere insieme tutti i tasselli, scoprendo un segreto inconfessabile celato per lunghi anni sotto i loro occhi.

DICE DEL LIBRO L’AUTRICE:

«Frammenti è un romanzo nato diversi anni fa nel momento in cui mi accorsi che un’amica a me cara, avendo vissuto nell’infanzia un’esperienza traumatica, riuscì ad arginare il dolore trasferendolo sulla persona creata dalla sua stessa mente.

Per la famiglia chiaramente si trattava delle fantasie di una ragazzina alle prese con il rapporto costante con il già ben noto amico immaginario.

Ma il risultato andò ben oltre le aspettative. Con il trascorrere dei mesi infatti la giovane, vittima di costanti vuoti di memoria, fu costretta sempre più spesso a comunicare con se stessa a mezzo di messaggi scritti e lasciati nei posti più disparati.

Sul momento mi sembrò una follia e, in un’epoca in cui le tematiche psichiatriche non erano palesate attraverso i media come lo sono adesso, la famiglia non prese in considerazione il disagio di un’adolescente che spesso si ritrovava ad interagire con persone di cui ignorava perfino l’esistenza.

In “Frammenti” Olga è un avvocato di talento che raggiunge l’apice del successo nel momento in cui lei ed il marito decidono di collaborare nello studio legale che rappresentava il progetto sognato da tempo dei rispettivi genitori.

Il lungo e difficile percorso affrontato sin dall’infanzia costringe la fragile bambina ad intraprendere un rapporto verbale con il suo alter ego trasformandola con gli anni in una donna affetta da schizofrenia e trascinandola inesorabilmente in un vero e proprio conflitto interiore a causa della complessa diversità dell’identità da lei stessa creata, ragion per cui, quasi per un meccanismo di autodifesa, cominciarono a delinearsi ulteriori identità fino al punto di creare quattro sfaccettature della stessa persona.

Ma per Olga dividere la sua vita con tre identità non è affatto semplice.

Martina, Ada, Olga e Sara. Quattro nomi di donna, un’unica persona, ma sarà tra questi personaggi femminili, profondamente diversi fra loro e, per tale ragione sconvolti da beghe continue, che si avvicenderanno amore, gelosia, passione e rabbia in un misto senza precedenti dove non ci sarà spazio per il dolore dei ricordi.

Il racconto è nato per sensibilizzare coloro che, trovandosi a stretto contatto con tali patologie tendono ad isolare il soggetto che ne è affetto o, nella peggiore delle ipotesi, si battono per contrastare o negare le altre identità, non accorgendosi che la soluzione a tale problema è semplicemente l’accettazione e l’integrazione delle personalità multiple facendole coesistere armonicamente. Per tale ragione il titolo “Frammenti” non nasce per caso, ma vuole essere un messaggio facilmente riconoscibile al lettore che ha bisogno di credere che chi è affetto da tale patologia desidera ed ha il diritto di svolgere una vita normale fatta di tanti piccoli vuoti ma anche di sentimenti assolutamente normali.» (Luciana Carioti)

L’INCIPIT DEL LIBRO DEL PRIMO CAPITOLO “NULLA È COME SEMBRA”:

“Il ticchettio della pioggia sui vetri le sembrava ancora più dolce dopo una giornata intera passata con Carlos. Avevano fatto una lunga passeggiata in riva al mare, mano nella mano, mentre, sulla scia del loro cammino, le onde, complici ruffiane di quegli incontri segreti, cancellavano dolcemente le impronte dei loro piedi. Avevano ammirato il sole che lentamente scompariva dietro quel meraviglioso specchio d’acqua, mentre i gabbiani, spettatori indiscreti di baci infuocati e fremiti di passione, danzavano al ritmo di ogni folata di vento, tra uno scambio e l’altro di promesse di infinito amore e di una vita insieme. Avrebbero sistemato tutto, sarebbero stati liberi di amarsi e di comprare una grande casa fuori città dove trascorrere il resto della loro vita.”

SHORT BIO DELL’AUTRICE:

Lucia Carioti è nata a Palermo il 27/7/1967, dopo aver conseguito il diploma di ragioneria ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza.

Nel 2005 è stata vincitrice del premio letterario “Il Vello D’Oro” Seneca Edizioni con la poesia “Terra Promessa”.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo romanzo “Il Lato Buio” Mohicani Edizioni.

Il libro:

Luciana Carioti, “Frammenti”, Mohicani Edizioni, 2023

Luciana Carioti (info e contatti):

