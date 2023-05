Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI DEL LIBRO

La mia vita è tempesta, ma io continuo a veleggiare. Così l’autrice si dona ai propri lettori in questa raccolta di poesie, dallo slancio emozionale che travolge inesorabilmente il cuore di gioia e dolore, in un’altalena senza sosta. La sua penna attraversa panorami interiori differenti con perizia e oggettività, per comporre ritagli di vita dove ognuno può riconoscersi. Una poesia «per tutti», come osa definirla. Una finestra alla quale tutti possono affacciarsi e respirarne il profumo, che inonda come una carezza o uno schiaffo mentre dà voce a moti interiori. Ritrovarsi infine, come germogli a primavera, rivelarsi alla vita senza timore e con tanta speranza: le chiuse aprono vie a sogni tesi a divenire realtà, messaggi positivi che si librano in un cielo sereno con qualche nuvola di passaggio.

COSA DICE DEL LIBRO L’AUTRICE:

«Sono molto FELICE di presentarvi il mio nuovo libro di poesie “Tutti i fiori del mondo” edito da “4 Punte Edizioni” di Massimo Recchioni, con la prefazione della saggista e critica letteraria Cinzia Baldazzi. Questa mia nuova creatura, traboccante d’emozioni è il mio orgoglio perché sa volare alto come le aquile che non temono nulla. Un libro di quasi cento poesie che mi ha dato grande soddisfazione per il bellissimo lavoro d’equipe fatto, percorso curato in ogni minimo dettaglio. Una casa editrice attenta che non lascia nulla al caso e che viaggia in sintonia con l’autore. Un libro che spero saprà emozionarvi e ritrovare frangenti di voi stessi nei suoi versi.

Ringrazio la poetessa Rita Stanzione per il supporto e la gentilezza infinita, Massimo Recchioni di 4 Punte Edizioni per aver creduto in me e Cinzia Baldazzi per la strepitosa prefazione.

Un grazie speciale a tutti voi che mi seguite con passione e intensità, siete la mia voce che prende forma in versi.

Lo trovate su Amazon, tutte le piattaforme online di libri da Mondadori store, La Feltrinelli e tante altre, digitate il nome del libro, il mio nome e lo troverete. Ordinabile presso le librerie per chi non ama gli acquisti online.

Buona lettura per chi vorrà acquistarlo e grazie del sostegno.» (Elisabetta Barbera).

DICE DI SÉ L’AUTRICE:

«Sono una scrittrice esordiente. Prima di “Tutti i fiori del mondo”, nel 2022 ho pubblicato due raccolte di poesie, “Soffi d’Amore” con la Venaplus edizioni e “Scatti d’emozioni” con la Robin Edizioni. Nonostante questa gratificazione non riesco ancora a sentirmi una scrittrice né una poetessa e quando mi salutano usando quel titolo mi sento sempre in imbarazzo, gli apprezzamenti che ricevo, soprattutto da persone a me sconosciute, mi commuovono sempre tanto, non riesco proprio ad abituarmi, sono un dono prezioso che ripongo nell’anima come un tesoro. Mi sento un mero strumento, un diffusore d’essenze che si vaporizzano nell’aria, le emozioni che mi attraversano si liberano e aleggiano per essere respirate, emozioni semplici ma profonde che spesso sanno arrivare al cuore perché sono le emozioni di tutti, in cui ognuno si può riconoscere.» (Elisabetta Barbera).

Il libro:

Elisabetta Barbera, “Tutti i fiori del mondo”, 4Punte edizioni, 2023

Elisabetta Barbera:

