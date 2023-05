Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Oggi, per le video interviste a “DialogArti”, è ospite Luca Leoni, laureato in lingue e letterature straniere ed esperto d’arte, di Velletri.

Dopo la presentazione del suo ultimo libro “Ritratto d’ignoto committente” in una puntata precedente sul mio canale YouTube e dopo la nostra intervista su “Ladri di lucciole” per l’Artemisio Giornale, per cui scrivo, questa volta Luca ci parla dell’ultimo lavoro di cui ha curato la traduzione dall’inglese e l’apparato iconografico, dal titolo “Maria Pasqua” scritto dalla nipote di quest’ultima, Magdalen Goffin (1925-2015), membro dal 1980 della Royal Society of Literature, con un saggio di Romana Santopadre.

Fu lì, nella primavera del 1856, che Maria Pasqua venne battezzata nella cattedrale di Velletri. La sua vita doveva rivelarsi molto diversa da quella che si aspettava il gruppo di persone riunite intorno al fonte battesimale. Sono felice al pensiero che i suoi concittadini ora abbiano la possibilità di condividerla”.

Magdalen Goffin. Silcocks, 2008

«“Ne sarei felicissima”, mi rispose per lettera l’Autrice dopo che le avevo parlato della mia intenzione, nella primavera del 2008, di tradurre e pubblicare in italiano il suo romanzo biografico ‘Maria Pasqua’.”

Sebbene nata a Velletri, Maria Pasqua Abruzzese era originaria di Gallinaro e anche la mia famiglia paterna proviene dall’attuale provincia di Frosinone, ossia da San Donato Val Comino. Otto anni fa, nel 2015, Magdalen Goffin è venuta a mancare. Aveva novant’anni. Questo lavoro è dedicato alla sua cara memoria, con il rammarico di non aver fatto in tempo ad omaggiarla in vita con questo lavoro di traduzione del quale, sebbene inedito, era a conoscenza. È un atto d’amore verso la sua scrittura e verso la vicenda umana della sua antenata, ciociara sì, ma nata nella mia Velletri: infatti è una pubblicazione senza fini di lucro e di diffusione gratuita”». Luca Leoni

Seguiteci, per conoscere la storia di una donna che rappresenta le vicissitudini di molte donne di quei tempi, protagoniste e anche, a volte, vittime di flussi migratori e condizioni culturali famigliari alquanto limitanti…

Il libro è disponibile gratuitamente SOLO presso Libreria Numero 6, in Via Croce 6 a Velletri. A breve, sarà disponibile anche la versione e-book sul sito di Edizioni Controluce.

