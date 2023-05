By

La settimana della cultura Presenta: Le Voci in Movimento in “Libera da Veli” a cura dell’associazione musicale Madrigale diretta dalla vocal coach Beatrice Grimaldi e dal maestro Guglielmo Grimaldi.

Uno spettacolo contro la violenza sulle donne e le minoranze, già alla terza replica, Scritto e diretto da Beatrice Grimaldi Rielaborazione libretto Guglielmo Grimaldi e Jessica Greco Movimenti scenici: Carlomauro Maggiore e Barbara Fogazza

Introduzione di Andrea Giostra, psicologo e criminologo, con un intervento su

“ Amore e non Amore: Narcisismo patologico e relazioni pericolose”.

Venerdì 19 Maggio alle ore 21.00 Spazio Tre Navate Cantieri Culturali Alla Zisa Palermo