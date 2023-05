LIBRI E ARTE AL MUSEO MIIT DI TORINO

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

PRESENTAZIONE DEL LIBRO E INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA: “CARLO e RENZO PIANO. Alla ricerca di Atlantide”, con le illustrazioni di Tommaso Vidus Rosin, Edizioni Feltrinelli, con la partecipazione di Carlo ed Elsa Piano e il video saluto di Renzo Piano | Sabato 6 Maggio 2023, dalle ore 18.00, Museo MIIT – Corso Cairoli 4 – Torino

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Il lungo viaggio di nonno Renzo e della nipote Elsa inizia dal porto di Genova in una giornata di fine estate. A guidarli è un desiderio ancestrale: salpare e prendere il largo alla ricerca di Atlantide, la città perfetta che, come tale, è il sogno di ogni architetto, l’idea regolativa che muove la sua creatività. Per trovarla, Renzo Piano e la nipote Elsa fanno tappa nei luoghi in cui per tutta la vita il nonno ha inseguito la perfezione, costruendo nel mondo intero le proprie opere. Di certo sarà un’avventura, come d’altronde è il mestiere dell’architetto! In tutti i capitoli sono presenti aneddoti e curiosità, oltre che nozioni marinaresche di venti, onde, stelle, ancoraggi, naufragi scampati che rendono il viaggio coinvolgente. Accompagna la narrazione anche la storia di Atlantide e tutti i posti in cui gli studiosi l’hanno collocata nei secoli.

Un libro, ma non soltanto: ‘Alla ricerca di Atlantide’, edito da Feltrinelli, è un viaggio della memoria, dell’anima, della bellezza attraverso esperienze e sensazioni generazionali che si fondono in un racconto avventuroso e reale al contempo, alla ricerca, appunto, del mito della perfezione, della felicità, dell’amore, di quel binomio inscindibile che affonda le sue origini nell’arte classica per evolversi nei millenni fino alla contemporaneità. Kαλὸς καὶ ἀγαθός, cioè in greco ‘Bello e buono’, come sintesi essenziale di tutte le virtù e il grande architetto Renzo Piano, padre di Carlo e nonno di Elsa, co-protagonista della storia, nel video di presentazione del libro spiega come costruire sia davvero un’avventura e come il cantiere venga vissuto quasi come luogo immaginario, come luogo della magia del costruire, che è sempre un atto di speranza, un atto positivo verso il futuro, un atto che possa restituire ai cittadini, alla polis, un’anima migliore, più bella ma anche più giusta.

‘Le città hanno bisogno di essere ‘rammendate’ – SPIEGA Renzo Piano – soprattutto nelle periferie e oggi costruire è uno degli aspetti più importanti e dove ‘si trova l’orgoglio di fare insieme qualcosa’, quello è il cantiere migliore, il cantiere perfetto’.

‘Alla ricerca di Atlantide’ diventa quindi una testimonianza preziosa, un’eredità da cogliere con uno sguardo aperto verso il futuro, verso l’incontro con generazioni diverse, ma sempre unite nell’ideale di giustizia, libertà, ‘bellezza’.

L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA.

La mostra ‘LINEA FORMA COLORE: ARCHITETTURE DELL’ARTE. ARTE SUL PO’ si terrà dal 6 al 13 Maggio 2023 al Museo MIIT di Torino e intende presentare una selezione di artisti italiani e stranieri che lavorano sulla ricerca e sulla sperimentazione della forma, del segno e del colore. La mostra presenta infatti numerosi lavori di diversi autori contemporanei dal sicuro avvenire collezionistico o già affermati, con l’obiettivo di far scoprire alle nuove generazioni, e non solo, il piacere di sperimentare e di porsi a confronto con varie tecniche e materiali. Tra i lavori presenti, opere in diverse tecniche di pittura e scultura, fotografia, video. Tra gli artisti, segnaliamo la personale dell’artista tedesca Christel Sobke, attenta ricercatrice tra arte tradizionale e digitale, tra visione onirica e architettura.

La mostra è realizzata in collaborazione tra Museo MIIT, Italia Arte, Guido Folco, BM s.r.l., Antonella Bovino e Fabiana Macaluso.

ARTISTI SELEZIONATI PER L’EVENTO:

Walter Bianco, Elisa Borghi, Lucia Canepa, Cesc_B.Art, Paula Ciobanu Mariut, Monika Dangel, Haki Dario, Andrea Donati, Antonella Elleri, Emily, Emanuela Giannetti, Rosa Maria Lo Bue, Samuele Labriola, Rossana Mannarino, Marea, Achille Mazza, Valentina Piccoli, Gianpaolo Prato, Alessandra Russo, Claudio Bellini, Diamond, Paolo Avanzi, Piera Bachiocco, Isabella Bai, Sonia Boni, Milena Buti, Patrizia Caffaratti, Gian Luigi Castelli, Gianfranco Coccia, Gessica Toffanin, Fabio Fidone, Guido Forlani, Enrico Frusciante, Alfredo Gentile, Gabriella Legno, Mariell Chirone Guglielminetti, Vito Garofalo, Jessica Gabbai Poliakoff, Fonachi, Giuseppe Oliva, Marco Ostorero-Mamel, Oscar Piovosi, Maria Elena Ritorto, Anna Rota Milani, Adriano Savoye, Christel Sobke, Alisa Somesan, Ivana Vio, Agostino Viviani

LA MOSTRA: ‘LINEA, FORMA, COLORE. Architetture dell’arte. Arte sul Po’

Dal 6 al 13 Maggio 2023

Inaugurazione: 6 Maggio dalle ore 17.00

Orario mostra: mar-sab 15.30-19.30; altri giorni su appuntamento per visite guidate, gruppi, scolaresche

Museo MIIT – Corso Cairoli 4 – Torino INFO: 011.8129776 – 334.3135903 www.museomiit.it