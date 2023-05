Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dal 6 al 27 maggio a Badalucco, borgo antico del ponente ligure, apre la mostra “Arte”r”Native” presso la Galleria UpArte Badalucco vicino al Duomo nell’omonima piazza.

Videoclip di presentazione:

I bei locali storici, ampi e suggestivi, raccolgono le opere di tre artiste, che si esprimono con tre linguaggi differenti – pittura Davila Rossi, fotografia artistica Lucia Canepa, ceramica e decorazione Puni Albin – ma unite dall’amore per tutto ciò che è bellezza, armonia e magia.. in primis tre amiche con percorsi artistici e di vita completamente diversi che si sono trovate e riconosciute a livello di anime.. il titolo è un gioco di parole fra arte, alternative e native.. i premi vinti, le esposizioni fatte, in alcuni casi in sedi prestigiose,poco importanti.. quello che le interessa e condividere questa nuova esperienza per la loro crescita personale, artistica e soprattutto umana.

Il vernissage:

Sabato 06 Maggio 2023 ore 17.30

INFO E CONTATTI:

“UpArte”

https://www.facebook.com/UpArteBadalucco

39 348 747 8477

uparte.badalucco@gmail.com

Puni Albin:

https://www.facebook.com/claudia.albin.50

Lucia Canepa:

https://www.instagram.com/luciac4nepafotovisioni/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091647798494

Davila Rossi: