Prelibatezze culinarie, vini pregiati e arte: tutto questo al DeGusti Arte spring edition , un evento unico che offre un’esperienza multisensoriale coinvolgente e suggestiva.

Per il secondo anno, dal 26 al 28 maggio, Villa Filippina ospiterà il DeGusti Arte, per l’occasione verrà allestita una grande area per le case vinicole e le degustazioni, il Monsú si occuperà di tutta l’area ristoro con specialità siciliane, grigliate di carne e i classici coppi siciliani. In collaborazione con CreArt Eventi Aps verranno realizzati dei laboratori per i bambini e sarà inoltre disponibile un’area gonfiabili dove i più piccoli potranno divertirsi. Il ristorante Monsù resterà aperto a prescindere DeGusti Arte, per prenotare un tavolo basta utilizzare il link:

E sempre il prossimo weekend si svolgeranno altri due eventi in Villa: giorno 27 maggio l’evento planetario e il 28 a partire dalle ore 18 ultimo appuntamento con la rassegna leggendo Epruno. Sabato dunque una serata dedicata ai siti di allunaggio delle missioni che dal 1969 al 1972 portarono quasi 20 astronauti sulla superficie del nostro satellite, previste tre fasce orarie: 20,30/21,15/22,00.

Sarà un percorso dedicato all’esplorazione della luna, che darà l’opportunità di osservare le aree della superficie lunare dove operarono gli astronauti. Sarà anche possibile scattare immagini ravvicinate della luna con gli smartphone. Biglietti: 6 euro (adulti) e 3 euro (bambini dai 5 ai 10 anni).

Ticket ed info www.parcoticket

Domenica, invece, “Il Tempo” sarà oggetto della rassegna leggendo Epruno.

Sarà un momento intenso di riflessione sul concetto di tempo nelle sue varie coniugazioni. Il costo del biglietto singolo è di 5 euro, disponibile anche l’opzione di fermarsi per il “terzo tempo” con i lettori a fine serata al Monsù per gustare un antipasto, una pizza e un drink con soli 15 euro aggiuntivi e si avrà diritto alla prelazione del posto fisso. Per informazioni e acquisto dei biglietti e per la prenotazione del “terzo tempo” in pizzeria è possibile contattare il numero 389 1335731.