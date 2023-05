Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La Casa Editrice Romana SBS Edizioni raddoppia gli appuntamenti con i suoi scrittori. A margine delle presentazioni che si terranno al Salone Internazionale del Libro allo stand H27, padiglione 2, insieme al CNA Editoria, sarà possibile incontrare gli Autori anche al Centro Commerciale Lingotto.

Il “quartier generale” sarà la deliziosa location di CioccolatItaliani. Il primo concept store italiano del cioccolato, declinato in gelateria, caffetteria, pasticceria e design. Al cortile 3 ospita la letteratura emergete dedicando uno spazio a disposizione dei clienti, avventori del Centro e appassionati lettori che vorranno incontrare Chiara Domeniconi, Claudia Patrizi, Claudio Chiavari, Consuelo Pinna, Dario Pasquali, Fiorella Mandaglio, Marco Paoli e Margherita Bonfilio.

“Sono veramente grata a CioccolatItaliani per questa splendida opportunità” spiega Sheyla Bobba, guida del Gruppo SBS Edizioni & Comunicazione. “Gli spazi per gli autori emergenti non sono mai abbastanza, desideravo dare ai miei Autori un ulteriore luogo d’incontro fuori dal Salone. CioccolatItaliani sono stati immediatamente disponibili; il loro entusiasmo rende quindi la settimana del SalTo ancora più emozionante e incisiva per la loro carriera. Tengo a ringraziare l’Azienda che ha dato la sua disponibilità e tutti i collaboratori di CioccolatItaliani del Centro Commerciale Lingotto”.

GLI APPUNTAMENTI:

– Mercoledì 17 maggio, dalle 16 con Claudia Patrizi, autrice di Come un girasole.

– Giovedì 18 maggio, dalle 11 con Chiara Domeniconi, autrice di Mani in extasi. In mendacio veritatis. In errore legis.

– Giovedì 18 maggio, dalle 16 con Claudio Chiavari, autore di Per i sogni non ci sono segreti.

– Venerdì 19 maggio, dalle 16 con Dario Pasquali, autore di La casa in riva al male.

– Sabato 20 maggio, dalle 11 con Consuelo Pinna, autrice di Amor fati.

– Domenica 21 maggio, dalle 11, con Fiorella Mandaglio, autrice di Camillina Formichina.

– Domenica 21 maggio, dalle 16, con Margherita Bonfilio, autrice di La stanza dei segreti.

– Lunedì 22 maggio, dalle 11 con Marco Paoli, autore di La guerra secondo Barnaba.

Per tutta la settimana del Salone sarà inoltre possibile incontrare tutti gli autori e altri libri del catalogo SBS come Curtigghia di Sicilia e siciliani – Novelle brevi di Sicilia, di Andrea Giostra e Le InAmabili, la seconda edizione del romanzo di Sheyla Bobba.

PER INFORMAZIONI:

www.sbsedizioni.it

+39 345 6048479