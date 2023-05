Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI DEL LIBRO

A volte si vuole sfuggire a vite inquadrate, ma accade che più fuggi, più la vita si ingarbuglia, perché si possono prendere scelte sbagliate fatte in un secondo e stravolgerti completamente l’esistenza per un intero percorso. Però accade che in un tragitto fatto di intrighi, amori e segreti, scopri che è dentro di te che regna dormiente carattere e soprattutto passione. Una passione travolgente ricca di desiderio carnale e spirituale, perché quando si allineano testa, anima e corpo non esistono regole ma un groviglio quasi sadico di sentimenti racchiusi in un’unica parola “Suspira”. In questo “erotic romance”, ambientato nel 1930, quasi psicologico, non ci sono antagonisti, ma sono tutti protagonisti di strani eventi nei quali fili invisibili si tengono legati da un segreto che, in quegli anni, poteva essere pagato solo con una condanna perché considerato diverso. Sensualità, passione e segreti ruotano intorno alla scrittrice Ania che alla fine dà vita all’altra lei. Un romanzo che inizia con una seduta psicologica che porta a un vortice dove anche il lettore può essere risucchiato all’interno della trama. Siamo intorno al 1930.

BREVE DICHIARAZIONE DELL’AUTORE SUL LIBRO E SUL PERCHÉ LO HA SCRITTO

Suspira è un lavoro che viene fuori da una rinascita personale, un pò come mettersi ancora una volta in gioco in un genere che non avrei mai pensato di scrivere. È un Milena .02.

BIO DELL’AUTORE:

«Sono nata a Licata una città marinara, ho frequentato il liceo classico e proprio in questo periodo mi avvicino a due passioni che mi hanno resa la persona che sono oggi, ossia la radio e il mondo politico. Il mio primo romanzo viene pubblicato dal Gruppo Edicom Rho dal titolo: “La paura di rincasare tardi”. Inizio a collaborare con giornali locali, mi occupo di creare eventi con una cooperativa turistica e insieme ad altri fondo un movimento politico con carica di vice coordinatore della Sicilia. Lasciando questa esperienza ricopro il ruolo di segretaria e poi di presidente di un comitato Civico, ancora in atto. Negli ultimi anni pubblico tre romanzi con BookSprint Edizioni: Maria regina senza regno, Il principio di Benedetto e l’ultimo Suspira. Più vari racconti in antologie. Da un anno conduco live per due salotti letterari, Il mondo di Crimy, con cui collaboro anche per radio Crimy e la rivista White moon e Parole in tasca.» (Milena Bonvissuto).

Il libro

Milena Bonvissuto, “Suspira – Un bacio sospeso”, Booksprint, 2022

Milena Bonvissuto:

