Ti chiedo scusa, Ombra | di Serena Derea Squanquerillo

L’OMBRA: LA REMOTA E PIÙ PROFONDA PARTE DI NOI IN CUI SONO CUSTODITI GRANDI TESORI MA CHE SPESSO CI FA PAURA POICHÉ TOCCA L’IGNOTO, CIÒ CHE DI NOI È ANCORA INESPLORATO. SE NON LA LASCIAMO EMERGERE, URLERÀ E SI DIMENERÀ FINCHÉ NON LE DAREMO VOCE E L’AMEREMO. NEL MOMENTO IN CUI CI PERMETTIAMO DI ASCOLTARLA, PORTIAMO ALLA LUCE CIÒ CHE CI SIAMO RIFIUTATI DI VEDERE.

IN QUESTO MODO CI RENDIAMO CONTO DEI BLOCCHI DA ARMONIZZARE MA SCOPRIAMO ANCHE INNUMEREVOLI DONI, COME I TALENTI CHE NON SAPEVAMO DI AVERE.

L’OMBRA È SOLO IL PASSATO DELLA LUCE CHE È CONSAPEVOLEZZA NELLA SUA MASSIMA ESPRESSIONE.

Ti chiedo scusa, Ombra

se non ti ho vista

se non ti ho ascoltata

se non ti ho voluta percepire

se ho avuto paura di te



Perché ho creduto agli inganni

di chi dice

che sei sbagliata

Contrario della Luce

Un giorno ti ho scoperta

perché hai bussato e urlato e pianto

talmente forte ed insistentemente

che ho dovuto arrendermi a Te Mi hai mostrato la Verità di cui siamo state

derubate

Mi hai mostrato quanto hai da dare

Mi hai mostrato i tuoi Doni all’Oro del Sole

e lì ho conosciuto che anche tu Sei me Sei la Luce soffocata Luna d’Argento, Tesoro Nascosto

Io ora sono Sole e Luna

Sono insieme il Tutto e il Nulla

che si abbracciano e danzano in un unico Respiro Finalmente Io credo a Te e non più ai ladri di Bellezza

Mi specchio e Ti vedo

Ora stai sorridendo. Davvero. Serena Derea Squanquerillo

Dalla raccolta “La Magica Danza Delle Parole”.

Ecco il filmato della presentazione della mia prima raccolta monografica “La Magica Danza Delle Parole” del 18 giugno presso l’Art Saloon: frames art & design di Ariccia.

www.dereasblog.cloud/art-saloon-presentazione-de-la-magica-danza-delle-parole

Un libro che è frutto di mesi di lavoro autoprodotto, che a sua volta è figlio della mia vita e del mio viaggio alla scoperta di Me Stessa.

Qui c’è Chi Sono e ci sono le ‘epifanie‘ che mi hanno letteralmente salvato la vita e mi ricordano ogni giorno il mio valore.

Ho iniziato a scrivere nel 2019 con Il blog di Derea: diario di una Coscienza alla scoperta di sé, come strumento terapeutico, dopo un lungo periodo difficile, e di condivisione fino alla pubblicazione in raccolte.

“La Magica Danza Delle Parole” è la mia prima raccolta monografica autoprodotta di poesie e rifles-sie, ossia ibridi di versi e prosa in cui traduco il sentire e le riflessioni nati dalle mie esperienze.

Si tratta dunque della testimonianza di un profondo viaggio di crescita che “vuole” essere condiviso come mezzo di INCORAGGIAMENTO ad AMARE SE STESSI E LA VITA.