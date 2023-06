Video intervista ad Anna Copertino | di Serena Derea Squanquerillo

By

Oggi, per le video interviste a “DialogArti”, è ospite Anna Copertino, giornalista, editor, agente letterario, ideatrice di format e documentari, di Napoli.

Come giornalista Anna ci parla della sua attività nelle periferie napoletane e di provincia, per dare voce ai familiari delle vittime di camorra. Ha partecipato a diversi progetti, ricevendo anche il Premio “Peppino Impastato” per il lavoro svolto con l’Associazione “Contro le Mafie”.

Parliamo di un giornalismo d’inchiesta che parte dalla gente, per documentare la verità in modo libero e onesto, obiettivo che ha portato alla creazione di Road Tv Italia. Anna ci parla anche della sua collaborazione con Don Luigi Ciotti e l’Associazione “Libera”, per aiutare i famigliari delle vittime e onorare e preservare la memoria delle vittime di camorra.

Da questo intento è nato il libro “Un giorno per la memoria”, perché questo “giorno” di memoria collettiva diventi un “sempre”.

Inoltre, Anna si occupa di ragazzi ad alta dispersione scolastica, in istituti scolastici di Napoli e provincia, e collabora con un centro antiviolenza contro la violenza di genere, per rendere disponibile uno sportello d’ascolto e supporto.

Insieme affrontiamo questi argomenti delicatissimi, parliamo dell’importanza del fare rete e molto altro…

Come scrittrice, nel 2022 Anna Copertino ha pubblicato “Maradò”.

Un viaggio emozionale nella Napoli di Maradona”. In questo libro ci sono le testimonianze variegate di chi Maradona lo ha conosciuto professionalmente, svelandone aneddoti inediti e suggestivi. Ma c’è anche la voce del popolo, del “Pueblo” quello per cui viveva e ardeva Diego. Quello che improvvisamente ha scoperto la strada di un Paradiso nascosto.

E da sempre proibito. Fino al giorno in cui la gente cantò: “Maradò, Maradò”!

Seguite l’intervista per approfondire!

