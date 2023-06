Al via il Festival Suoni Panteschi – Chamber Festival

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il sipario del Festival Suoni Panteschi – Chamber Festival prende il via con un programma articolato e ricco di concerti. Sono ben 7 gli appuntamenti che si susseguiranno quest’anno in 6 venues differenti nella splendida cornice dell’Isola di Pantelleria, in cui verrà unita la bellezza naturale e paesaggistica alle emozionanti delle note musicali che andranno a festeggiare l’estate pantesca.

Inaugurazione della Rassegna il 28 di giugno alle ore 20.00 presso l’Aeronautica Militare di Pantelleria con lo spettacolo Suenos De Tango che vede sul palco Giulio Potenza, Ferdinando Mangifesta e Ludovica Franco.

A seguire, ogni settimana consecutiva, sino al 25 agosto si esibiranno diversi artisti che hanno sposato il progetto del Festival Suoni Panteschi – Chamber Festival nato dall’ incontro di Letizia Stuppa, direttore artistico dell’Associazione ed unica scuola di musica di Pantelleria Astarte ed il musicista Giulio Potenza, pianista e docente presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

L’obiettivo dell’iniziativa è dar vita ad una manifestazione musicale ed artistica volta a coinvolgere musicisti di fama internazionale e giovani talenti in una stagione estiva di musica, nell’incantevole perla nera del Mediterraneo.

Gli spettacoli vengono proposti in varie località dell’isola, dalla suggestiva cala di Gadir fino alla chiesa di Scauri, proprio per valorizzare le bellezze paesaggistiche dell’Isola di Pantelleria. Il festival, inoltre, mette in scena tanti generi musicali come il jazz, il barocco e la musica classica.

Il Feel Rouge della kermesse musicale è principalmente la musica da camera che si intreccia per divenire un unico elemento in perfetta sinergia con i vari generi e le eccellenze degli artisti presenti anche quest’anno.

Di seguito il programma completo:

28/06

“Suenos de tango”

Aeronautica Militare Pantelleria

Pianoforte & Bandoneon

Fernando Mangifesta

Giulio Potenza

Ludovica Franco

15/07

“I talenti del domani”

Chiesa della Margana

Violino & Pianoforte

RIccardo Palmeri

Vincenzo Indovino

con la partecipazione del pianista

Alessandro Patane’

22/07

“Viaggi nei salotti europei”

Chiesa San Gaetano di Scauri

Violoncello

Violino

Cristina Vidoni

Katarzyna Solecka

26/07

“Roberta Quartet`’

Cala Gadir

Jazz band

Roberta Genna – Gianni Belvisi

Giuseppe Pipitone – Fabrizio Parrinello

06/08

“Daria Biancardi & Lannino Family”

Castello Barbacane

Daria Biancardi – Fabio Lannino

Tommaso Lannino – Francesco Foresta

20/08

“Musiche di ieri e di oggi”

Punta Spadillo

Duo di chitarre

Paolo Devecchi

Salvatore Seminara

con la partecipazione dell’attrice

Clara Greco

25/08

“Brahms anniversary”

Castello Barbacane

Pianoforte

Violino

Viola

Marcello Mazzoni – Silvia Mazzon

Piero di Egidio – Giulio Potenza

Valentina Danelon