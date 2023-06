Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Estate, sole, mare, spensieratezza!

La miscela giusta per dare il via al calendario di presentazioni e incontri letterari a MiscelArte Caffè Letterario.

Dove? A Torrette di Ancona in Via Esino 60

Quando? Sabato 17 dicembre 2023 alle ore 21:00

Con un divertente, quanto ricco di particolari, racconto di un’estate, Stefano Cardellini narra la sua adolescenza e quella dei suoi amici in un libro zeppo di ricordi.

“Le Tre Torri del Conero”, edito da Le Mezzelane Casa Editrice, ci porta nell’estate del 1975, quando quattro adolescenti si trovano a vivere una stagione spensierata sulle spiagge della riviera del Conero, tra gite in barca, scottature e la costante assenza di ragazze. Un piccolo viaggio nel passato, lungo il litorale che va da Sirolo a Marcelli, che l’autore ci restituisce con l’affetto e la nostalgia di una persona profondamente legata al proprio territorio.

Capitolo dopo capitolo, Stefano Cardellini, traccia la vita di un condominio caratterizzata da una molteplicità di personaggi che custodiscono grandi ricchezze interiori.

Le gite in barca finite male, i pericolosi bagni con il mare mosso, i gavettoni, gli scherzi, le sbornie e l’assenza di ragazze, che si conclude con un pellegrinaggio a Loreto per chiedere intercessione alla Vergine: queste alcune delle avventure dei quattro che, con pochi mezzi ma a stretto contatto con la splendida natura dei luoghi, ogni giorno inventano qualcosa per godersi le vacanze.

Stefano Cardellini vive ad Ancona ed è laureato in geologia; ha fatto parte del “Gruppo Speleologico Marchigiano”, ha lavorato nella ricerca di gas naturale, insegnato alle scuole superiori e ora, come geologo, lavora presso il Comune di Ancona. Attualmente è in comando presso l’Ufficio per la ricostruzione del terremoto delle Marche.

