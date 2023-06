“Come la luna con Mina” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ad aprile è stato pubblicato l’attesissimo nuovo album di Mina che si intitola “Ti amo come un pazzo” ed è già in tutti gli store sia fisici che digitali e qui troviamo il brano “Come la luna”. A questo proposito è doveroso parlare della Fenix Entertainment che è orgogliosa di annunciare che il brano è di due autori Luca Rustici e Philippe Leon che hanno collaborato con la grande Mina già in molte altre occasioni.

La collaborazione, infatti, va avanti da diversi anni. Rustici ha scritto la canzone “Alibi”, contenuta nell’album Bau; e insieme a Léon ha composto il brano “Sono le tre”, anche questo co-edito da Fenix Entertainment e confluito negli album “Le migliori”, “Tutte le migliori” e “The complete recording” di Mina e Celentano.

Autori e artisti di fama internazionale, Rustici e Léon sono il fiore all’occhiello della musica leggera e autoriale italiana, e vivono una felice sinergia creativa che va avanti ormai da vent’anni. E’ interessante conoscere Luca Rustici, che è un

artista produttore e arrangiatore attivo dagli anni ’80, infatti, Luca Rustici ha venduto più di 10 milioni di dischi, attraversando i generi più diversi e collaborando con importanti cantanti della scena nostrana, tra cui Andrea Bocelli, Zucchero, Mina, Celentano, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Negramaro, Piero Pelù, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Loredana Berte’, Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio, Articolo 31 e molti altri. Per quanto riguarda la carriera di Philippe Leon che è di origini tunisine, è dal 1994 un autore di riferimento di Loredana Bertè per la quale scrive, tra i tanti brani, “Amici non ne ho” che la cantante ha portato con successo a Sanremo. È inoltre scrittore di fiducia della famiglia Celentano. La Fenix Entertainment, accanto all’attività di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva, prosegue con successo la sua attività di editore e produttore musicale, settore che negli anni lo ha visto protagonista con opere di qualità come la colonna sonora di “Napoli Velata” di Ferzan Ozpetek, brani di grande popolarità come “Vasame” di Arisa, ma anche incursioni intuitive nel contemporaneo come la collaborazione con il rapper Mattak, artista di punta Amazon Music. L’arrangiatore e compositore Franco Serafini quest’anno per il nuovo album di Mina “Ti amo come un pazzo” scrive, insieme alla figlia Viola ”Non ho più bisogno di te” ed arrangia e realizza altri 4 brani, tra i quali “Povero amore” scelto per il nuovo film di Natale di Ferzan Ozpetek “Nuovo Olimpo “ ed è stato anche autore musicale in esclusiva per “Ricordi” dal 1981 al 1995. Compositore ed arrangiatore per Mina dal 1985 ad oggi.

Ascoltare questa canzone mi ha regalato tanti ricordi dell’amore ed in questo caso di un amore non vissuto e la solitudine di questa donna è paragonata a quella della luna in cielo che con la sua grande bellezza ha sempre ispirato tanti sentimenti e tante sono le storie d’amore nate sotto quella magica luna. La musica accompagna tutto il testo in maniera avvolgente senza essere mai invadente e penso che tante siano le donne che gradiranno queste magiche parole in questa armonia musicale dove la grande Mina ci guida con il suo talento magnifico. Spero di fare cosa gradita a chi leggerà questo pezzo scrivere il link per ascoltare questa canzone.

https://www.youtube.com/watch?v=TVKt-BHTTGk