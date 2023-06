Creatività, benessere e teatro: il sabato a Villa Filippina

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Creatività, salute e teatro domani, 17 giugno, protagonisti a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18. La mattina il consueto appuntamento con il mercato del contadino che ci permette di mettere in tavola prodotti freschi e salutari. Poi tantissime attività creative a partire dalle 9,30 fino alle 18 con CreArt Eventi Aps che propone una mostra di artigianato e accessori di merceria creativa, laboratori di sartoria e ricami con l’opportunità di creare la tua “coffa” per l’estate e anche i più piccoli verranno coinvolti con laboratori di riciclo creativo. La sera proseguirà con le squisitezze disponibili al Monsù, che cura la ristorazione all’interno di Villa Filippina, per chi seguirà lo spettacolo del Teatro Libero su Shakespeare. Responsabile biglietteria il Teatro Libero, il costo del biglietto 15 euro intero e 12 euro ridotto (under 25, convenzioni e abbonati del Teatro Libero).