“I Mille Fogli Sparsi” di Andrea e Sara | di Giuseppe Storti

Si intitola “I nostri mille fogli sparsi” e ha tutta l’aria di diventare presto un bestseller. A scriverlo sono la nota coppia di scrittori Andrea Ansevini e Sara Marino, noti a tutti a livello nazionale per le numerose dirette del loro programma on-line, il noto “Salotto culturale di Andrea e Sara”. Questo loro libro, il primo che pubblicano insieme, racchiude all’interno dieci loro racconti dei numerosi che hanno scritto sotto il Lockdown e per vari concorsi letterari, uno dei quali, “Il coraggio di Sandra”, nella sezione “Racconti a tema” nella sezione “violenza di genere”, ha ricevuto la menzione speciale a Milano come racconto originale scritto a quattro mani. All’interno sono presenti racconti di vario genere: si va dal genere horror al fantasy, dal noir al thriller, ma soprattutto, ad arricchire il tutto ci sono anche loro, gli stessi Ansevini e Marino, entrambi protagonisti, non sappiamo se vere o meno e tratti da loro fatti, di tre racconti con le loro mirabolanti avventure. Il libro, per un totale di 210 pagine, all’interno è costituito da dieci racconti, uno più coinvolgente dell’altro e vi sapranno catturare da subito. La cover, così come le illustrazioni all’interno poste all’inizio di ogni racconto, sono opera della stessa Marino, eccezionale illustratrice. Ad arricchire il tutto, in apertura vanta la prefazione del noto scrittore nazionale Gino Marchitelli. Per i più curiosi, nell’attesa, si spera, di vederli online di nuovo assieme e a presentare assieme in presenza, vi ricordo che la celebre coppia non si ferma qui. In cantiere hanno altri due libri attualmente work in progress: un romanzo fantasy ambientale e futuristico ambientato in altri mondi paralleli e un horror in un hotel davvero molto inquietante. Nell’attesa di questi libri, godetevi la lettura di questo, “I nostri mille fogli sparsi” disponibile in Amazon e raggiungibile ai seguenti link qui sotto.

EBOOK: https://bit.ly/43x8DWQ

CARTA: https://bit.ly/45TrYno