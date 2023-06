Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI DEL LIBRO

La vita impone scelte che ne condizionano il corso. Nicole ha già fatto le sue e sa qual è la via che vuole percorrere.

È alla fine dell’iter accademico all’Università del Vermont e ha ben chiaro il suo futuro lavorativo. Condivide la stanza con Elizabeth, la migliore amica di sempre, ed è serena e sicura di sé, almeno fino a quando non incontra Kyle, un indecifrabile e tormentato coetaneo, rassegnato alla precarietà di una vita sregolata, dominata da amicizie pericolose.

Nonostante sembrino agli antipodi, i due giovani si avvicinano, si accettano e tra loro sboccia un sentimento forte.

A seguito di omissioni e incertezze che li portano a ferirsi, però si allontanano con la convinzione che sarà per sempre.

Quattordici anni dopo, Nicole ha tutto ciò che potrebbe desiderare: il lavoro dei sogni, un compagno affidabile con cui collabora e un delizioso appartamento a New York.

Eppure, non si sente completa e decide di tornare nel suo paese natale nel Vermont.

Il fato riporterà Kyle nella sua vita e questo rimetterà nuovamente in discussione tutto quanto, portandola ad un nuovo viaggio interiore, intenso e profondo.

BREVE DICHIARAZIONE DELL’AUTORE SUL LIBRO E SUL PERCHÉ LO HA SCRITTO

Ho sempre letto molti romance, perché mi rilassano. Durante la lettura mi viene spontaneo appuntare mentalmente aspetti che mi piacciono o che detesto; per deformazione professionale, inoltre, osservo anche il testo. Durante la stesura de “La scelta migliore”, mi son detta che avrei potuto formularlo tenendo conto di tutto e renderlo il romanzo perfetto per me! Una volta concluso, ero soddisfatta del mio lavoro e, per gioco, ho cercato alcune case editrici a cui mandarlo. Ero curiosa di scoprire che impressione potesse fare agli altri.

BIO DELL’AUTORE:

Nata ad Ancona alla fine degli anni ’70, vive con il compagno in un paesino della provincia poco lontano dal mare, alternando la vita di città a quella di campagna che tanto ama.

È un’insegnante di scuola primaria da oltre vent’anni e ha la passione per l’arte e la creatività.

Il primo grande amore è il disegno, ma con questo romanzo ha voluto provare a dare una forma alla sua fantasia.

Adora osservare la realtà che la circonda, riproducendola in ogni sua sfaccettatura.

Il libro

Patrizia De Angelis “La scelta migliore”, Edizioni GDS, 2023

https://amzn.to/42t4YJn

https://www.gdsbookstore.it/it/la-scelta-migliore/

Patrizia De Angelis:

https://www.facebook.com/patriziadeangelis2023

https://www.instagram.com/patrizia.de.angelis/