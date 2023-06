Il Matto| di Franca Spagnolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Se dico Matto a cosa pensate? A un individuo con poco senno? E cosa immaginate invece leggendo la parola Arcano? Esiste qualcosa che lega Matto ad Arcano: un’associazione mentale che collega due parole dentro cui non opera la ragione e il Mistero conduce il pensiero nelle pieghe più oscure della mente.

D’altra parte l’individuo considerato Matto porta con sé pensieri Arcani poco accessibili a coloro che osservano nel buio l’assenza di luce…se siete tra quelli convinti che sia così, dovreste immaginare il sorgere del sole senza il suo tramonto e a quel punto valutare l’idea che tutto sia fermo e nessuna cosa esista in e nel movimento…

Desidero parlarvi oggi di Arcani e figure come il Matto che prendono il nome di Tarocchi. In verità vi propongo un viaggio immerso nella natura alla scoperta dei 22 Arcani Maggiori: preparatevi a camminare su sentieri d’erba verde sopra cui gigantesche sculture colorate diffondono il loro sapere antico attraverso un dialogo silenzioso con la natura.

Situato in località Garavicchio nei pressi di Pescia Fiorentina nel comune di Capalbio, in Toscana, sorge un parco artistico dal nome: Giardino dei Tarocchi; ideato dall’Artista Niki de Saint Phalle questo capolavoro d’immensa bellezza, avvolto nella Magia, è stato realizzato dall’Artista franco-statunitense dal 1979 al 15 Maggio 1998 data in cui apre al pubblico quella che è considerata l’opera d’Arte ambientale più importante d’Italia.

Il Giardino dei Tarocchi è un luogo magico in cui perdersi, un posto dove per desiderio di Niki de Saint Phalle non è prevista alcuna visita guidata o itinerari prestabiliti. L’Artista voleva che ogni visitatore si muovesse tra gli spazi e le sculture in autonomia facendosi guidare da tutto ciò che le figure suggerivano mostrando la loro misteriosa imponenza.

Si percorre il giardino passando davanti statue coloratissime fatte di specchi e ceramiche, non si può fare a meno di pensare a l’arte di Gaudì ammirando le figure. Camminando ci si trova di fronte immagini dalle tinte sgargianti che trasportano l’occhio del visitatore in un mondo dove la realtà di una natura di sconfinata bellezza abbraccia il colore vivido di un sogno e lì, proprio lungo la strada in cui la terra si fonde con l’universo degli Arcani, l’anima si illumina.

Ogni singolo Tarocco nel giardino parla di sé, ma ce n’è uno in particolare che permette al visitatore di interagire con l’opera dell’Artista entrando all’interno della scultura: L’Imperatrice – Sfinge che domina l’intero parco.

Guardando la statua non ci si accorge immediatamente che quella in realtà è anche un’abitazione, L’Imperatrice infatti è stata la dimora dell’artista durante il periodo di lavorazione del parco. Trovarsi dentro la ciclopica struttura è una delle esperienze più suggestive che il visitatore possa provare. L’interno è quasi del tutto ricoperto di specchi, la luce entra e illumina quello che è il cuore del terzo Arcano Maggiore e nell’incontro tra luce naturale e specchi, il riflesso della magia attraversa il corpo del visitatore e lo conduce nel mondo della Regina del cielo, madre e donna ammaliatrice allo stesso tempo, mistero e sacralità. Posso assicurarvi che guardare dall’interno la scultura posizionandosi al centro, è come essere investiti da ogni angolo di quello straordinario spazio, da particelle di colore che oltrepassando i corpi, la pelle, i muscoli, le ossa e si depositano lungo i canali che portano ossigeno al cuore. Ogni battito diluisce nel sangue le tinte accese che provengono dal genio dell’Artista e l’iride penetra l’anima per farla vibrare e godere di quell’arcobaleno.

Il parco è aperto al pubblico solo da aprile a ottobre e le visite sono contingentate per permettere a ogni singolo visitatore di muoversi negli spazi in libertà.

Esiste un sapere antico che è Universale, dove ogni vita si sviluppa camminando lungo il suo destino, la sapienza che lega l’uomo al Divino è scritta in ogni anima e in ogni ARCANO che l’uomo è capace di leggere.

Namasté

Franca Spagnolo

