Molto più che una partnership quella che si è creata tra il “Sicilia Jazz Festival” – in scena a Palermo dal 23 giugno al 2 luglio – e la sede Rai della Sicilia. Tutto parte dallo spirito d’iniziativa della sede regionale che ha saputo cogliere uno spunto e trarne un prodotto che coniuga – attraverso l’importante parterre di musicisti coinvolti nella manifestazione – la bellezza dell’arte e il senso stesso del Servizio Pubblico. Tutto ciò grazie alla richiesta della Regione siciliana Assessorato Turismo, sport e spettacolo, con il supporto artistico e tecnico della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, che ha chiesto a Rai l’utilizzo dell’Auditorium di Palermo per le prove, la scintilla è scattata: registrare le esibizioni – previste a porte chiuse per ogni artista nel giorno precedente alla partecipazione al festival – e affiancarle con interviste all’artista e al direttore sul podio dell’Orchestra Jazz Siciliana per confezionare una serie di 10 pillole della durata tra i 10 e i 12 minuti, da rendere disponibili sulla piattaforma digitale di RaiPlay nella seconda metà di agosto. Un’opportunità imperdibile per ascoltare artisti come Bob Mintzer, Gregory Porter, Anastacia, Al McKay, Judith Hill, Dave Holland, Manuel Agnelli, Manhattan Transfer e vederli nei momenti in cui nascono le esibizioni, le scelte stilistiche, la sinergia con l’Orchestra. Senza dimenticare le interviste esclusive. Dalla collaborazione tra Rai Play, TgR e Sede Rai Sicilia viene un esempio di produzione totalmente interna Rai, grazie alla professionalità e all’entusiasmo della squadra di produzione di Palermo. I concerti del Sicilia Jazz Festival – giunto alla terza edizione – si terranno nel Complesso Monumentale dello Steri e al teatro di Verdura, oltre che al Real Teatro Santa Cecilia, lo Spasimo, Palazzo Butera e Palazzo Steri. Con successo di pubblico per l’inaugurazione venerdì 23 giugno con Marcus Miller e la chiusura domenica 2 luglio con Manhattan Transfer, si alterneranno sul podio dell’Orchestra Jazz Siciliana – che ha realizzato arrangiamenti originali per ciascun concerto – i direttori Domenico Riina, Antonio Pedone, Vito Giordano, Gianna Fratta, Carolina Bubbico, Giuseppe Vasapolli, Dave Holland, Bob Mintzer.

Info programma e biglietteria www.siciliajazzfestival.com, www.blueticket.it

