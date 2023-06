Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Amiche ed Amici carissimi, è inconfutabile che tutti noi disponiamo della stessa quantità di tempo, ovvero 24 ore al giorno. È altrettanto constatabile che vi sono persone perennemente affannate ed in ritardo, in netto contrasto con coloro che sono sempre serene e puntuali. Ovviamente la differenza consiste nell’utilizzo che se ne fa di questo dono quotidiano e degli impegni più o meno numerosi che ognuno di noi è chiamato a svolgere, ma non solo: anche il nostro atteggiamento mentale se orientato all’abbondanza o alla mancanza, influisce molto sulle nostre giornate.

Dalla sensazione di mancanza di tempo scaturisce l’ansia di “non farcela”, con il conseguente stato di nervosismo e spesso di vittimismo. “Non ho mai il tempo di fare niente” e “sono sempre di corsa, non ce la faccio più”, sono le classiche espressioni. E da qui ecco che hanno spesso origine i contrattempi. Siamo in ritardo, passiamo col semaforo rosso e ci ferma il vigile; siamo in coda e tamponiamo l’auto davanti; ci trucchiamo di fretta e ci sporchiamo l’abito, ecc.

Viceversa, se orientiamo il nostro pensiero all’abbondanza – “ho tutto il tempo necessario!” – ci rendiamo conto che… è davvero così. Siamo rilassati e positivi, perché da una mente calma emerge la capacità organizzativa e la consapevolezza che alcune incombenze possono essere delegate.

E’ molto importante discernere tra le tante cose da fare, quelle importanti, e tra queste, quelle importanti ed urgenti, distinguendole consapevolmente da quelle solo urgenti – molte delle quali delegabili – e, comunque, anche tra queste individuare il reale livello di urgenza.

Un altro aspetto importante per affrontare mentalmente con positività ogni avvenimento della giornata, consiste nell’essere flessibile, considerando normale che il programma delle nostre giornate possa subire alcune variazioni. Anche un imprevisto può contenere una buona opportunità.

Nell’intento di offrire un pensiero che spero a voi gradito, qui di seguito, aggiungo l’estratto di un capitolo tratto dal mio ebook “La mia legge di attrazione”, nel quale sono riassunti alcuni suggerimenti, inerenti la gestione del tempo.

“Provaci con costanza poi fai il confronto con quelle giornate in cui ti è capitato di fare l’esatto contrario rispetto ad un programma stabilito della tua giornata e ti sei sentito ansioso, con quel senso di affanno che ti induce a pensare costantemente in modo negativo/vittimistico “come faccio, è impossibile, capitano tutte a me, non ho tempo di fare niente”. Come ti percepisci nei due stati d’animo?

Se ti stai affannando, ricorda che i tuoi pensieri e le tue azioni si basano sulla paura (in questo caso di “non farcela a fare tutto”) e che stai dando alla giornata un indirizzo negativo in anticipo. Continuando ad affrettarti, finirai per attirare sulla tua strada un inconveniente dietro l’altro: la Legge di Attrazione è sempre in funzione! Inoltre, per suo logico effetto, la legge di attrazione, ben coadiuvata dalle tue aspettative, “predisporrà” ulteriori situazioni che ti costringeranno ad affrettarti e ad affannarti sempre più (ricorda: la legge di attrazione rispecchia le tue emozioni e te le restituisce).

Così come ti ho esortato al rispetto dei tuoi tempi nelle fasi di formazione, altrettanto ti invito a gestire le giornate “di fuoco” esattamente con lo stesso “rispetto dei tuoi tempi”.

Se ti senti sopraffare dall’ansia (può succedere…) prenditi una breve pausa. Goditi il piacere di un buon caffè (anziché berlo al volo perché hai fretta) respira profondamente e pensa che non è la prima giornata con contrattempi che stai vivendo e che certamente prima di arrivare a sera hai molto tempo davanti a te per risolvere tutto.

Chiediti anche “che cosa ti succede se non risolvi tutto entro oggi?” Probabilmente comprenderai che nessuno ti ammazzerà “per questo”, che “per questo” stasera non dormirai sotto ai ponti, ecc. Per me è un sistema infallibile per rasserenarmi ed acquistare l’energia necessaria ad affrontare tutto.

Ci sono persone che non si scompongono mai, qualsiasi accadimento allunghi i tempi di un determinato compito o evento, lo affrontano con calma e metodo. Questo perché esse “sanno” di avere tempo per tutto. Sono anche le più organizzate, non diventano dispersive perché prede dell’ansia.(Definisco l’ansia il peggior “risucchio di energie”, arrivi a sera stremato da una giornata inconcludente). Sono persone flessibili nel definire e, se è il caso, nel ridefinire le loro priorità.

Contrariamente, molte persone inseguono perennemente il tempo e si lamentano di non averne abbastanza. Bene, quando qualcuno sostiene di non avere tempo ed è quindi in uno stato d’animo di “mancanza”, non credi che sia per effetto della legge d’attrazione attivata dai suoi pensieri precedenti? Immagino che tu sia d’accordo. Pertanto, se questo atteggiamento mentale viene perpetuato, come credi saranno le giornate, i mesi, gli anni futuri?!

Se hai combinato poco, pensando di non avere abbastanza tempo, d’ora in avanti inizia a pensare solennemente di avere tempo in abbondanza (anche in questo caso vale il consiglio “immagina/fai finta che sia così”) e verifica i cambiamenti che otterrai.

I tempi d’attesa che sembrano tanto sprecati, incomincia a trasformarli in un modo proficuo, dedicandoli per esempio alle tue personali riflessioni.

La prossima volta che ti troverai in una situazione di attesa, anziché esasperarti, cogli l’occasione e immagina/visualizza di avere tutte le cose che vuoi. Lo puoi fare in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.

Trasforma ogni situazione in qualcosa di positivo”. (Tratto da “La mia legge di attrazione” di Daniela Cavallini).

Augurandovi tante serene e proficue giornate, vi saluto caramente.

Un abbraccio!

Daniela Cavallini