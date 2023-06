Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Mario Attilieni torna con “la profezia dell’autunno” terzo capitolo della saga fantasy da lui ideata. Dante e Achille hanno ritrovato tutti e cinque gli anelli e sono pronti per raggiungere il portale di Mallon e tornare a casa. Tuttavia la strada per raggiungere la capitale è disseminata di nemici e ostacoli. Un nuovo alleato farà il suo ingresso: il principe degli Unicorni è pronto a fare la guerra per riprendersi la vecchia capitale e il potere imperiale.

Mario Attilieni, nella sua sapiente narrativa, compone capitoli diversi tra di loro, passando da atmosfere tipiche del “il trono di spade”, proseguendo per epiloghi simili al signore degli anelli, fino ad accenni socio economici come il Mago di Oz. Una miscellanea che non esclude inoltre l’ispirazione storica di fatti realmente accaduti, riadattati in maniera calzante. Ne è un chiaro esempio la rivolta di Nika del 532 d.C a Costantinopoli.

L’assetto geografico nel testo di Attilieni è un importante elemento fondante. La mappa fornita dall’autore, è in qualche maniera sottosopra. È infatti a nord che fa caldo, e a Sud nevica. Un assetto inusuale che ribalta le nostre condizioni abituali. È la città di Mallon ad ergersi a sparti acque, situata su uno Stretto su cui si affacciano quattro regioni diverse per popoli e cultura.

Di grande impatto l’incontro tra Dante, Achille e Orior Kelys, ovvero il principe unicorno. Se in un primo momento il personaggio viene percepito negativamente, successivamente, Orior con la sua frase: “siamo due facce di una stessa medaglia” fornisce un epilogo differente. Da qui il concetto di creatore e distruttore sembrano allacciarsi in più punti, laddove infatti non esiste distruzione non può esserci creazione, e viceversa. La stessa medaglia, quindi, permette la visuale di punti diversi, in una storia dove alla fine il senso diviene unico, e si esprime attraverso una voce unitaria.

Nel terzo capitolo di Attilieni, la storia del principe degli Unicorni è ben raccontata. Le sue vicende appaiono emozionanti ed avvincenti. Esiliato sull’isola dove è cresciuto, Orior cresce fiero e forte, ma ha nella testa un unico pensiero: riprendersi il suo impero. Da qui nasce una stretta alleanza con Dante. Orior sembra vedere quest’ultimo per ciò che è davvero: non Dante Rivolta, come credono tutti, ma il vero creatore della Zimania. Il loro sarà un viaggio di cooperazione, fatto di silenzi, confessioni, e lotte accese. Un’alleanza che si dispiega in un viaggio attraverso i regni, fino alle porte di Mallon.

