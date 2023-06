Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dalla Carmen di Bizet al Capriccio spagnolo di Rimskij-Korsakov, fino El sombrero de tres picos di Falla. Sono tutti brani spagnoli o ispirati alla cultura spagnola quelli proposti nel terzo appuntamento di “Rai Orchestra Pops”, il ciclo di concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che esplora i confini tra il linguaggio classico, la scrittura sinfonica, la musica etnica, il crossover e lo swing. La serata è in programma giovedì 22 giugno alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, con trasmissione in diretta su Radio3.

Sul podio sale il Direttore ospite principale dell’Orchestra Rai Robert Trevino: trentanove anni, di origini messicane, è cresciuto a Fort Worth, in Texas. È Direttore musicale dell’Orchestra Nazionale Basca e Consulente artistico dell’Orchestra Sinfonica di Malmö. Si è imposto all’attenzione internazionale con il trionfo al Teatro Bol’šoj di Mosca nel 2013, sostituendo Vassily Sinaisky sul podio del Don Carlo di Verdi. Da allora è invitato regolarmente dalle orchestre prestigiose in America – dalla Cincinnati Symphony alla Philadelphia Orchestra – e all’estero – dai Münchner Philharmoniker alla London Symphony Orchestra. Cresciuto sotto l’egida di Michael Tilson Thomas e Seiji Ozawa, ha sviluppato una particolare sensibilità per il repertorio mitteleuropeo.

La serata si apre con alcune scene dalla Carmen di Georges Bizet: l’Ouverture, Gypsy Song e Habanera, la celebre aria di seduzione della protagonista dell’opera che sarà interpretata dal mezzosoprano lituano Justina Gringytė. Premiata come giovane cantante dell’anno agli International Opera Awards 2015 e reduce dal successo nel ruolo di Carmen alla Scottish Opera, Gringytė è ospite regolarmente di teatri quali l’Opéra national de Paris, la Royal Opera House di Londra, il Teatro Real di Madrid e il Teatro Bol’šoj di Mosca.

Si passa poi al Capriccio spagnolo op. 34 scritto nel 1887 da Nikolaj Rimskij-Korsakov, che evoca, attraverso la fervida fantasia del compositore russo, una Spagna ricca di ritmi sfrenati, luci e colori.

In chiusura il balletto El sombrero de tres picos (Il cappello a tre punte) di Manuel de Falla, eseguito in versione integrale. Tratto da un romanzo di Pedro Antonio de Alarcón, il lavoro fu portato a termine in due riprese: nel 1917, sul libretto ricavato da Gregorio Martínez Sierra, Falla scrisse El Corregidor y la molinera (Il Governatore e la mugnaia); successivamente, nel 1919, trasformò la precedente farsa nel balletto eseguito a Londra dai Ballets Russes di Djagilev. El sombrero è un condensato di scienza coloristica e esuberanza folclorica. La vicenda di un vecchio corteggiatore, beffato da una bella mugnaia, offre il pretesto per una sequenza di travolgenti danze spagnole tutto legate da uno slancio di gioiosa spensieratezza.

I biglietti singoli dei quattro concerti di “Rai Orchestra Pops” da 15 a 20 euro, i carnet da 25 a 35 euro e gli abbonamenti da 45 a 60 euro, sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino.