Dopo la prima mondiale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin, la rassegna cinematografica del Caracalla Festival 2023 prosegue con un omaggio a Giuseppe Verdi. Nel Teatro del Portico, lo spazio delle Terme di Caracalla antistante al Tempio di Giove aperto per la prima volta al pubblico, sono in programma dal 26 giugno al 3 luglio tre serate che valorizzano e riportano alla luce alcuni film poco conosciuti ispirati alla figura e alle opere di Giuseppe Verdi, in un anno in cui l’attenzione verso il compositore italiano è particolarmente viva. All’inizio del 2023, infatti, il Ministero della Cultura ha lanciato VIVA Verdi, un progetto legato alla salvaguardia, promozione e valorizzazione di Villa Verdi, la casa-museo del compositore a Sant’Agata di Villanova sull’Arda.

A dare il via alla rassegna, il 26 giugno, la proiezione di uno dei primi biopic sul compositore italiano, Giuseppe Verdi nella vita e nella gloria di Giuseppe De Liguoro, che risale al 1913 e la cui copia proviene dal CSC – Cineteca Nazionale. Il film presenta un accompagnamento musicale di nuova commissione di Vincenzo Ramaglia, compositore e musicista elettronico romano specializzato nel campo dell’audiovisivo. Segue poi una produzione recente, il Macbeth Neo Film Opera di Daniele Campea, del 2017: qui, le musiche verdiane accompagneranno una rilettura dall’estetica espressionista della famosa tragedia di Shakespeare, ambientata in uno spazio onirico e post industriale. La proiezione avverrà alla presenza del regista.

Il programma prosegue, il29 giugno, con una delle prime opere trasmesse in televisione dalla RAI: si tratta della Traviata nella storica versione del dicembre 1954 messa in scena negli studi Rai di Milano, diretta da Franco Enriquez e con la direzione musicale del compositore e direttore d’orchestra Nino Sanzogno. Il filmato è stato messo a disposizione dalle Teche Rai su licenza di Rai Com S.p.A.

Il 3 luglio è il giorno del Trovatore di Carmine Gallone, trasposizione cinematografica del 1949 dell’omonima opera verdiana. La pellicola è stata digitalizzata e resa proiettabile appositamente per l’evento dal CSC – Cineteca Nazionale. Il film è una testimonianza storica di grande interesse per la Capitale, poiché vanta la partecipazione dell’orchestra dell’Opera di Roma diretta da Gabriele Santini.

Gli appuntamenti del 29 giugno e del 3 luglio saranno preceduti dalla proiezione di due rari documentari digitalizzati dal CSC – Cineteca Nazionale: Sulle orme di Verdi di Luciano Emmer e Terra del melodramma di Vittorio Carpignano, entrambi del 1947 e dalla durata di una decina di minuti. Nelle due pellicole si ripercorrono luoghi e storie del melodramma italiano, con immagini storiche della casa natale di Verdi a Roncole di Busseto e della Villa di Sant’Agata.

I film di De Liguoro, Emmer, Carpignano e Gallone sono presentati al pubblico in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale.

Tutte le proiezioni iniziano alle 21.15.

Per ulteriori informazioni sulla rassegna dedicata a Giuseppe Verdi e il Caracalla Festival 2023, visitare il sitooperaroma.it

23 GIUGNO 2023

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

CARACALLA FESTIVAL 2023

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Teatro del Portico

Lunedì 26 giugno, ore 21.15

GIUSEPPE VERDI NELLA VITA E NELLA GLORIA

Film di Giuseppe De Liguoro (1913)

Durata: 32′

Uno dei primi film biografici su Verdi, diretto da Giuseppe De Liguoro

Il film sarà accompagnato da un commento musicale inedito di Vincenzo Ramaglia, che contamina opera e altri linguaggi

Copia della CSC – Cineteca Nazionale

MACBETH NEO FILM OPERA

Film di Daniele Campea (2017)

Durata: 50’

Una pellicola sperimentale di Daniele Campea che reinterpreta Verdi e Shakespeare fra scenari post industriali e paesaggi onirici

Giovedì 29 giugno, ore 21.15

LA TRAVIATA

Film di Franco Enriquez (1954)

Durata: 115’

Regia di Franco Enriquez. Direttore Nino Sanzogno

Edizione storica dell’opera di Verdi realizzata dalla neonata RAI, con Rosanna Carteri, Nicola Filacurti, Carlo Tagliabue

Teche Rai su licenza di Rai Com S.p.A.

SULLE ORME DI VERDI

Film documentario di Luciano Emmer (1947)

Durata: 9’

Copia della CSC – Cineteca Nazionale

Lunedì 3 luglio, ore 21.15

IL TROVATORE

Film di Carmine Gallone (1949)

Durata: 98’

Il grande Carmine Gallone dirige una trasposizione cinematografica dell’opera di Verdi: uno dei film di maggior successo del 1949, nella digitalizzazione appena realizzata dalla CSC – Cineteca Nazionale.

TERRA DEL MELODRAMMA

Film documentario di Vittorio Carpignano (1947)

Durata: 10’

Copia della CSC – Cineteca Nazionale