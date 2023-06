Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ho avuto il piacere di leggere in anteprima il libro di T. Y. Vitulano e C. Civallero, e in quanto astrologo e studioso di esoterismo, in accordo con gli autori, ho deciso di proporvene un articolo-recensione, poiché lo ritengo meritevole per le ragioni che vi esporrò qui di seguito.

Thomas Yorman Vitulano è un esoterista; studioso, praticante e istruttore di Alchimia Trasformativa Spirituale e Scienza Iniziatica; autore, musicista e compositore. Si occupa di divulgare le conoscenze magico/alchemiche della Tradizione Esoterica Occidentale e i principi essenziali del Cammino di Reintegrazione contenuti nell’inestimabile bagaglio culturale della Fratellanza Bianca Universale, insegnati dal Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov, suo maggior ispiratore.

Il 22 dicembre 2022 tiene un webinar che, dato l’interesse e la valenza iniziatica per coloro che si interessano di questi argomenti, viene trascritto e pubblicato in un libro intitolato LE 13 NOTTI – L’antico rito del periodo più sacro dell’anno, con la collaborazione di Caterina Civallero, consulente alimentare, Facilitatrice di Psicogenealogia junghiana e scrittrice, che i frequentatori di questo sito già conoscono come redattrice per la rubrica “Sotto palese copertura”.

Ma di cosa parla questo testo? Principalmente, di un rito iniziatico molto antico ma che chiunque può compiere a casa propria, collegato ai valori ancestrali dell’astrologia e a un genere di spiritualità ormai perlopiù sopita, almeno sul piano essoterico[1], che sta tornando gradualmente in auge in quest’epoca, probabilmente perché i tempi “giusti” stanno finalmente maturando.

Vi propongo la descrizione del libro che ne fa l’autore:

‒ Un’antica pratica esoterica, tramandata nei secoli per il raccoglimento delle sottili Forze zodiacali che scendono dal Cielo nel periodo energetico più sacro e carico di tutto l’anno: Le 13 Notti.

«Uno dei mesi più magici dell’anno è il mese di dicembre, soprattutto quando si passa dal segno zodiacale del Sagittario al Capricorno, questo è un momento estremamente importante perché si rivede un po’ tutto ciò che abbiamo fatto durante l’anno, è una specie di frattale come quello che si vive quando si muore ricapitolando tutta l’ultima vita. Questa opportunità in realtà noi la viviamo ogni sera quando andiamo a letto, però ogni anno, durante questo mese magico, ci viene data la possibilità di rivivere un mese passato al giorno e di prepararci per quello che verrà. Questo serve all’anima a preparare il terreno per l’anno futuro, per prepararsi a quello che vivrà… Gli Antichi, tramite un rito fatto in 13 notti sacre, raccoglievano le virtù Zodiacali a supporto per vivere al meglio i mesi futuri.»

Si tratta quindi di un manuale pratico che descrive in modo chiaro e semplice, passo-passo, la relativa modalità di esecuzione; ma al tempo stesso spiega accuratamente le ragioni filosofiche, alchemiche ed “energetiche” dei vari passaggi e delle tempistiche. Gli scopi di tale rito sono indubbiamente nobili e sono convinto che possano portare a una trasformazione alchemica veramente benefica per l’animo di chi si predisponga a eseguirlo con fiducia.

Anche coloro che sono interessati a conoscere le basi di astrologia troveranno informazioni e tabelle di loro interesse e utili da tenere a portata di mano in un’eventuale successivo approfondimento, inerenti lo Zodiaco, la classificazione dei relativi segni, e la relazione fra questi e note musicali, metalli, astri, organi e funzioni fisico-psichiche.

[1] Per chi è digiuno di questi argomenti; non si tratta di un refuso: si definisce esoterica la conoscenza rivolta agli iniziati, essoterica quella che può essere divulgata a tutti.

