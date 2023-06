Lo stile come un battito di ali

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ieri mattina, camminando per le vie del mio paese osservavo gli abiti super colorati esposti nelle vetrine dei negozi. Là dove la strada si stringe ancora di più, per evitare il traffico, mi accostai al muro di un antico palazzo e con mia grande meraviglia, mi accorsi che uno dei bassi, chiuso da anni, era stato ripulito.

Inaspettatamente davanti a me vidi alcuni capi particolarmente estrosi nella fattura e delicati nei colori. La curiosità fu tanta e senza pensarci su entrai.

Non era un semplice negozio, ma una sartoria, una di quelle dove si crea, dove nessun capo è uguale all’altro, dove la fantasia porta lontano.

Guardai intorno e me e vidi un insieme di modelli che mi colpirono subito per la loro semplicità e per un’eterea armonia che li lega gli uni con gli altri.

Mentre ammiravo le creazioni, mi chiedevo se le avessero cucite le fate.

Nello spaziare con lo sguardo, i miei occhi si incrociarono con quelli di un giovane curvo su una vecchia ” taglia e cuci ” classica macchina da sartoria. Entrambi ci salutammo con un sorriso.

Subito lasciò la sua postazione di lavoro e mi venne accanto.

” Ciao, sono Roberto “.

Gli chiesi da dove venisse.

Modena mi rispose.

Da lì ebbe inizio un breve ed intenso racconto della sua vita.

Parlò della famiglia, dei genitori e del forte legame con i fratelli.

Con una velata nostalgia ricordò la sua vita lavorativa.

Abbassò il tono della voce, nonostante lo sguardo pieno di orgoglio, ricordando che da ragazzo era stato commesso nei negozi di importanti stilisti.

Con un sorriso accattivante iniziò a parlare di questa sua avventura saccense.

Raccontò l’ arrivo durante la scorsa estate a Sciacca con la socia e la decisione di trasferirsi in Sicilia.

Nel descrivere il suo rapporto con Sciacca gli brillano gli occhi.

Parlando trasmette la semplicità di una persona serena e generosa che crea per dare bellezza.

Mi mostra alcune sue creazioni spiegando la composizione dei vari tessuti e descrivendo le fatture.

Lino, iuta, seta, cotone, canapa, ramie’ e merletti vari.

Tutto porta ad un mondo fantastico che mette in relazione chi crea e chi indosserà questi modelli unici.

Lascio la sartoria appagata per avere visto delle creazioni uniche, per avere conosciuto un mago dello stile e soprattutto una persona che crede in quello che fa.

A proposito lui si chiama Roberto Ingrami e la sua bottega dello s mitile si trova a Sciacca.

Betty Scaglione Cimò