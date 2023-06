Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“La Spunta Blu” fornisce un approccio pratico e dettagliato su come gestire l’identità digitale e ottenere un Knowledge Panel su Google. Il libro offre consigli, suggerimenti e istruzioni chiare su come implementare correttamente i dati strutturati e ottimizzare la tua presenza online. I lettori troveranno informazioni pratiche e utili che possono essere applicate immediatamente per migliorare la propria identità digitale e la visibilità online.

Incontriamo l’autore.

Chi è Marco Ilardi? Marco Ilardi è un imprenditore digitale, uno sviluppatore di app mobile, un autore e un marketer specializzato in SERP del marchio e pannelli di conoscenza. È anche un food blogger e direttore del food magazine cinque gusti.

Il suo scrittore preferito: Dan Brown

Il suo romanzo preferito? Ovviamente il Codice Da Vinci

Se dovesse abbinare un suo testo con una canzone, quale sarebbe? Un avventura di Lucio Battisti

Il suo momento ideale per scrivere? Quando sono da solo ho bisogno di silenzio e tranquillità

Il suo pubblico di riferimento e perché? Coloro i quali vogliono essere riconoscibili col proprio brand sul web e non vogliono affidarsi ad una agenzia di marketing. Perché non ne hanno le possibilità e sono persone che si sporcano le mani in prima persona, facendo il sito e promuovendosi sui social.

Il suo rituale di scrittura? Creo prima una sorta di canovaccio con i vari capitoli e poi ogni tanto ne scrivo uno poi rileggo e rileggendo aggiungo qualcos’altro a volte interi capitoli. In questo libro ho dovuto cambiare un intero capitolo poco prima della pubblicazione perché ci sono state grosse novità sulla spunta blu.

Se dovesse cambiare genere, cosa sceglierebbe? Il romanzo storico, mi piacciono tantissimo le storie calate negli eventi del passato specialmente se sono dei thriller per questo amo Dan Brown.

Se dovesse finire su un’isola deserta, quale libro spererebbe di avere con sé? Su un isola deserta certamente la Bibbia. Mi aiuterebbe sicuramente.

Il momento più significativo all’interno del suo libro: Quando finalmente dopo una serie di concetti preliminari arrivo al nocciolo della questione spiegando all’utente come conquistare un knowledge panel anche senza una pagina Wikipedia.