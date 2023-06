Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dal 10 al 24 giugno presso la galleria Manoni 2.0 corso Garibaldi 55/A si terrà la mostra “Arte per gli alluvionati della Romagna”… Artisti da tutta Italia donano le loro opere per una raccolta fondi in favore degli alluvionati.. Inaugurazione il 10 giugno alle ore 16.00. Mostra visitabile in orari di negozio.