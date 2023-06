Nasce la nuova agenzia editoriale GG Books

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Novità nel mondo delle agenzie editoriali, GG Books punta sull’accompagnare gli autori in tutti i passaggi per creare, pubblicare e promuovere un libro.

Questa agenzia editoriale mette insieme due competenze professionali specifiche: quella dell’editor e della promozione.

Infatti, l’agenzia offre una vasta gamma di servizi editoriali rivolti ad autori con o senza casa editrice.

Segue i testi fin dalla loro nascita, partecipando con la valutazione del testo, la correzione bozze, editing, impaginazione, creazione della copertina.

Case editrici non a pagamento

Uno degli obiettivi della GG Books è la ricerca dell’editore che non richieda pagamento per la pubblicazione.

Ciò significa che dalle Case Editrici con cui l’Agenzia collabora, non verrà chiesto nessun contributo economico allo scrittore che presenterà il suo dattiloscritto.

Marchio GG Books per gli autori self

Auto pubblicare, o fare self publishing, è il modo di pubblicare un libro senza ricorrere ad un editore.

E’ una modalità scelta da molti autori, dove è possibile pubblicare senza donare i diritti ad una Casa Editrice.

Scegliere il self-publisher significa che l’unica persona che può decidere se pubblicare o meno il libro è l’autore.

GG Books in questo caso diventa Marchio Self, dove aiuta l’autore a creare il proprio libro e metterlo poi in vendita.

Il manoscritto pubblicato con il marchio GG Books ottiene comunque il codice ISBN, anche senza passare da un editore.

In più il libro potrà essere richiesto per l’esposizione e la vendita anche da tutte le librerie italiane, oltre che trovarlo sulle piattaforme online.

Pubblicare in self con il marchio GG Books è gratuito e vi proporranno senza impegno i loro servizi pre-pubblicazione e di promozione.

Traduzione e audiolibro

Il servizio di traduttore libri di GG Books combina accuratezza e capacità per offrire il proprio lavoro in oltre 20 lingue.

Un esperto multilingua si occuperà delle traduzioni editoriali in maniera professionale.

La traduzione editoriale tiene conto non solo della lingua di origine, ma anche dello stile, del tono e dei temi trattati nel testo.

In questo modo gli autori hanno la possibilità di pubblicare il proprio lavoro in tutto il mondo.

Per gli audiolibri, il volume proposto viene letto e registrato da un narratore professionista.

Ma è possibile anche effettuare la registrazione in autonomia, l’Agenzia vi aiuterà per la creazione finale e il caricamento sulle piattaforme più utilizzate.

Gli audiolibri sono scaricabili ovunque e ogni lettore potrà ascoltarlo praticamente in ogni momento della giornata.

Promozione editoriale

Il pacchetto di promozione editoriale della GG Books è innovativo e conveniente per ogni scrittore.

Creiamo e inviamo Comunicati Stampa ad hoc da diffondere a livello nazionale e locale per diffondere l’uscita e la promozione del libro.

Insieme ad essi, segnalazioni, recensioni e anche interviste a cura di blog, magazine e testate giornalistiche.

Ma anche interviste per web radio, podcast dedicati e video interviste in diretta su Facebook e su YouTube.

Incredibili i video promozionali con sottofondo musicale, perfetti da condividere sulle pagine social.

Di prossima stampa un magazine dell’Agenzia con le novità editoriali e le interviste agli autori.

“La promozione sono le ali del tuo libro”

GGBooks offre agli scrittori serietà e professionalità, oltre a qualcuno con cui collaborare per far crescere e conoscere il proprio manoscritto.

Sito web:

https://gg-books.com/

Per ogni tipo di informazioni senza impegno, scrivere una e-mail a: sara.ggbooks@hotmail.com